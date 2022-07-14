İmamoğlu’na İstanbul’umuza hoş geldin pankartı açıldı

İstanbul Saraçhanedeki İstanbul Büyükşehir Belediye Binası karşısında Ekrem İmamoğlu'nun her felakette ve sorunların yaşandığı zamanlarda tatilde olmasından ve İstanbul'da bulunmamasından dolayı bayram sonrası bina önünde pankartlı bir eylem gerçekleştirildi. Kendilerine İstanbul sevdalısı gençler adını veren 5 kişilik bur grup Saraçhanedeki İBB binası önünde "İmamoğlu İstanbul'a hoş geldin" pankartını açtı.

Pankartın açılmasından kısa süre sonra Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden görevli polisler pankart açanları uyarıp trafiği aksatmamasıı için uyardı. Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapılan pankartı açan gurup polisin uyarılarını dikkate alarak pankartı topladıktan sonra , "Bizler İstanbul sevdalısı gençleriz. Sayın başkan binaya yılda birkaç kez geliyor. Her tatilde her felakette lüks otellerde tatil yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir ilişkisi olmaması ve olaylarda hep İstanbul dışında olması nedeniyle Başkan olduğunu hatırlatmak için "İstanbul'a hoş geldin İmamoğlu", "İstanbulumuza hoş geldin" yazılı pankart açtık. Belki o zaman İstanbul'un başkanı olduğunu hatırlar" dediler.