15 Temmuz’un 6. yılında Kayseri tek yürek oldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kayseri'de şehitliklerin ziyaret edilmesiyle başladı. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan fotoğraf sergilerinin açıldığı kentte akşam ise Milli Birlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Kartal Hava Şehitliği'nden hareket eden kalabalık ellerindeki Türk bayrakları ile meydana yürüdü. Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara 15 Temmuz destanını anlatan videolar izletildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın millete seslenişinin izletildiği anma programında vatandaşlara seslenen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, FETÖ'ye ve onu destekleyen dış güçlere karnı milletin tek yürek olduğunu belirterek; "15 Temmuz gecesi 210 bin Kayserili meydana inerek tek yürek olup hainlere geçit vermedi" dedi.

15 TEMMUZ'DA KARANLIĞI AYDINLIĞA MİLLET ÇEVİRDİ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "6 yıl önce Cumhurbaşkanımız önderliğinde sokaklara çıkıp karanlığı aydınlığa çevirdi bu millet. Kayseri 15 Temmuz gecesi kenetlendi ve hainlere geçit vermedi. Kayserili şehitlerimiz Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay birlikte okuyup birlikte vatan için son nefeslerini vererek şahadet şerbetlerini içtiler. Ailelerini ziyarette gittiğimizde, biz evlatlarımızı bu vatana kurban ettik. Bir cennet gider bin cennet gelir" dediler. Biz böyle yüce gönüllü bir milletiz" diye konuştu.

FETÖ SİNSİ BİR ÖRGÜT

Ak Parti kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise milletin 15 Temmuz hain FETÖ örgütüne fırsat vermediğini belirterek "Bir boşanma davasında kadın hakimin karşısına çıkıyor. Kızım neden boşanıyorsun eşin sana şiddet mi uyguluyor diye soruyor kadın hayır diyor. Eşin FETÖ'cü dolduğu için mi diye soruyor. Kadın ona da hayır diyor. Peki neden boşanmak istiyorsun deyince kadın aynen Şu sözleri söylüyor; "Benim 20 yıl aynı yastığa baş koyduğum kocam FETÖ'cü olduğunu benden sakladığı için boşanıyorum" diyor. İşte bu hain örgüt böyle sinsi bir örgüt" diye konuştu.

İSMAİL ALTUNSARAY KONSER VERDİ

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Anma Gecesi'nde sanatçı İsmail Altunsaray'da bir konser verdi. Konserin ardından 50 kişi Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tuttu.