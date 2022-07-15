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Giriş Tarihi: 15.7.2022 09:37 Son Güncelleme: 15.7.2022 09:42

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Tek yürek dirilişin sembolü oldu! Destan böyle yazıldı...

Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Tek yürek dirilişin sembolü oldu! Destan böyle yazıldı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Kalkan diye yüreğini kuşanan milyonların yolu tankların önünde kesişti o gece. Yediden yetmişe, kadın, erkek her vatandaşımız tek yürek dirilişin sembolü oldu. Onların kararlılığı ve cesaretiyle yazıldı, tarihe kazınan 15 Temmuz destanı. " dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz'da yediden yetmişe, kadın, erkek her vatandaşın tek yürek dirilişin sembolü olduğunu belirterek, "Onların kararlılığı ve cesaretiyle yazıldı, tarihe kazınan 15 Temmuz destanı." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılı ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kalkan diye yüreğini kuşanan milyonların yolu tankların önünde kesişti o gece. Yediden yetmişe, kadın, erkek her vatandaşımız tek yürek dirilişin sembolü oldu. Onların kararlılığı ve cesaretiyle yazıldı, tarihe kazınan 15 Temmuz destanı. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde, demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatan uğruna verilen asil mücadeleyi asla unutmayacak, anısını daima yaşatacağız."

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Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Tek yürek dirilişin sembolü oldu! Destan böyle yazıldı...
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