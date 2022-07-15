Gaziantep demokrasi nöbetine koştu

İstasyon Meydanında kortej yürüyüşüyle başlayan anma programı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapılan programda Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar tarafından 15 Temmuz şehitleri için dua etti.

SON HAÇLI SEFERİ

Programda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, "15 Temmuz son Haçlı seferiydi, bunun en önemli göstergesi de bir hayvanın kanadı için bile demokrasi havarisi kesilen batılı ülkelerin hiçbiri o gün için sesini çıkarmadı" dedi.

FETÖ terör örgütünün en büyük özelliğinin yalan olduğuna dikkat çeken Vali Gül, "FETÖ'cüler bu hain kalkışmayı kabul etmedi, inkar ve iftira üzerine kurulmuş kumpaslarını yürütmeye koyuldular. O gece her şeyi hesapladılar ama milletimizin ferasetini ve sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetini hesaplamadılar. Aziz milletimiz hain kalkışmaya karşı meydanlara inerek ihanete izin vermedi" diye konuştu.

İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise konuşmasında Kurtuluş Savaşı'ndaki İstiklal Mücadelesi neyse 15 Temmuz'un da aynısı olduğunu söyledi. Şahin, "Kurtuluş Savaşında, 100 yıl önce ecdadımız mücadele verdi. 100 yıl sonra da torunları ikinci destanı yazmak için meydanlara indi. 2. yüzyılın destanını 15 Temmuz ruhuyla yazacağız" dedi.

ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE MÜCADELEYE DEVAM

TBMM İdare Amiri Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ise, "Bu coğrafya geçmişte de zorluydu, günümüzde de öyle. Gelecek te de öyle olmaması için Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.