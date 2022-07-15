SON DAKİKA | Hasköy Mezarlığı’nda kirli provokasyon: Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar...

KALIN VE ÇELİK'TEN KINAMA



Türkiye Hahambaşılığı Vakfı sosyal medya hesaplarından, "Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı'na gece yarısı girilerek, 36 tane mezar taşının tahrip edildiği barbar saldırıyı kınıyoruz. Türkiye'de vatandaşlarımıza ait değerlere saldırılması asla kabul edilemez. Türkiye farklı dinlerden tüm vatandaşlarımızın değerlerinin korunduğu güvenli bir ülkedir. Bu saldırı ve provokasyon geçmişte olduğu gibi yine boşa çıkarılacaktır. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Türkiye Hahambaşı İsak Haleva da yaptığı yazılı açıklamada,"Kınıyoruz, üzgünüz. Böyle durumların yaşanmamasını dileriz. Cemaat idarecileri durumu yetkililere bildirmiştir. Devletimiz gerekeni yapacaktır. Ölüye saygısızlık yapılmasın. Devletin bu konuyu çözeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.