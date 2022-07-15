Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli 15 Temmuz’un yıl dönümünde millete sesleniyor

İşte son dakika açıklamaları...

Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinip gidecekti. Tehlike bu boyuttaydı. Milletimiz sayesinde teröristler hak ettiği tepkiyi görmüşlerdir.

Demek ki bu soysuz ve kansızlar vatanı koruyoruz bahanesiyle kast ve ihanetin alt yapısını oluşturmuşlardır.

Türk milleti 15 Temmuz akşamından itibaren meydanlarda demokrasinin namusunu müdafaa etmişse. Ülkenin bekasını da müdafaa edecektir.

Herkesin ortak hassasiyeti Türkiye'nin varlığı olmalıdır. Devletin bekası her türlü siyasi arayışın üstündedir. Türkiye asla zillete düşmeyecektir. Gizli gündeme yatırım yapanların oyununu bozarız.

AHaber CANLI YAYIN

İletişim Başkanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı", Saraçhane Meydanı'nda yapılıyor.

GİRİŞLER İÇİN ARAMA NOKTASI OLUŞTURULDU

Meydanda hazırlıklar sürerken Fatih Anıtı'nın bulunduğu parkın çevresi demir bariyerlerle çevrildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı alana girişler için arama noktası oluşturuldu.

Vatandaşların etkinlikte konuşmaları izleyebilmeleri için alandaki bazı noktalara erkanlar yerleştirildi.

TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Etkinliği takip edecek basın mensuplarının canlı yayınlarını yapabilmeleri için de ayrı bir alan oluşturuldu. Hazırlıkların devam ettiği etkinlik alanının birçok yerine Türk bayrakları asıldı.