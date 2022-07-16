‘Acısı hiç dinmedi’

Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden 2017 yılında memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti.Tunceli Valiliği, Necmettin Yılmaz'ı katleden terörist grubun, İl Jandarma Komutanlığı'nca 19 Temmuz 2017'de Nazımiye ilçesi kırsalındaki keşif gözetleme faaliyetleri esnasında silahlı insansız hava aracı tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Yılmaz'ın görev yaptığı Siverek Çiftçibaşı İlkokulu'nun adı "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İlkokulu" olarak değiştirildi. Yılmaz'ın memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Torul Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin adı da "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi" oldu.Şehit Yılmaz (23) şehadetinin 5. yılında Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki mezarı başında anıldı. Şehit Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, "Onun acısı yüreğimde hiç dinmedi. Devletimiz terörle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Allah razı olsun, Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.Şehit Yılmaz, şehadetinin 5. yılında Siverek'teki öğrencileri tarafından da anıldı. Yılmaz'ın bu yıl 6. ve 7. sınıfta okuyan öğrencileri, şehit öğretmenlerinin isminin verildiği okulda bir araya geldi. Öğrencileri, öğretmenlerinin son karne günündeki "Bol bol kitap okuyun" tavsiyesini yerine getirip Şehit Necmettin Yılmaz Kütüphanesi'nde kitap okudu, Yılmaz'ı andı.