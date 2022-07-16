Son dakika: AK Parti’nin animasyon videosuna Arapça dublaj ekleyerek algı yaptılar!

Son dakika haberleri... Algı operasyonlarına her geçen gün yenileri eklenirken bu kez AK Parti için hazırlanan bir video üzerinden ilginç bir paylaşım dolaşıma sokuldu.

ARAPÇA DUBLAJLI VİDEOYU PAYLAŞTILAR

Muhalefete yakın hesaplar tarafından yapılan paylaşımda AK Parti'nin animasyon filmi kullanıldı. Fakat kullanılan animasyon filminde Türkçe konuşan karakterler Arapça dublajlı bir şekilde paylaşıldı.