Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Parti'nin animasyon videosuna Arapça dublaj ekleyerek algı yaptılar!
Giriş Tarihi: 16.7.2022 19:41 Son Güncelleme: 16.7.2022 20:29

Son dakika: AK Parti'nin animasyon videosuna Arapça dublaj ekleyerek algı yaptılar!

Son dakika: AK Parti’nin animasyon videosuna Arapça dublaj ekleyerek algı yaptılar!

Son dakika bilgisine göre AK Parti'nin 2019 seçimleri için hazırladığı Türkçe bir videoya Arapça dublaj eklenerek manipülasyon yapıldığı ortaya çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak hukuki sürecin başlatılacağı bilgisini verdi.

Son dakika haberleri... Algı operasyonlarına her geçen gün yenileri eklenirken bu kez AK Parti için hazırlanan bir video üzerinden ilginç bir paylaşım dolaşıma sokuldu.

ARAPÇA DUBLAJLI VİDEOYU PAYLAŞTILAR

Muhalefete yakın hesaplar tarafından yapılan paylaşımda AK Parti'nin animasyon filmi kullanıldı. Fakat kullanılan animasyon filminde Türkçe konuşan karakterler Arapça dublajlı bir şekilde paylaşıldı.

DAĞ: 2019 SEÇİMLERİ İÇİN HAZIRLANAN TÜRKÇE BİR ANİMASYON

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ söz konusu video ile ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Dağ, algı oluşturulmaya çalışılan videonun AK Parti'nin Türkçe olarak 2019 seçimleri için hazırladığı bir animasyon olduğunu belirtti.

"YALANLARLA YAPTIĞINIZ ALGININ ALTINDA KALACAKSINIZ"

Dağ, "2019 seçimleri öncesi seçmenleri bilgilendirmek için yapılan Türkçe animasyona dublaj yapıp Arapça ses ekleyerek kamuoyunu yanıltıyor ve manipüle ediyorsunuz. Yalanlarla yaptığınız algının altında kalacaksınız." açıklamasında bulundu.

Hamza Dağ "Hukuki süreci başlatarak konunun takipçisi olacağız." diye ekledi.

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Son dakika: AK Parti'nin animasyon videosuna Arapça dublaj ekleyerek algı yaptılar!
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