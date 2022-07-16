Tüm yurtta 15 Temmuz coşkusu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) silahlı kalkışması olarak kayıtlara giren 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden 6 yıl geçti. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak resmiyet kazanan o destansı direniş tüm yurtta etkinliklerle kutlandı. Şehitler için dualar edildi. Türk bayrağı Van Gölü'nde dalgalandı, 3357 rakımlı Artos Dağı zirvesine dikildi. Mardin'de şehitler için yamaç paraşütü yapıldı. İstanbul'da ise gençler konserde buluştu. Kuruçeşme Arena'da yapılan konserde sahne alan besteci ve söz yazarı Yücel Arzen, "15 Temmuz bir müdafaadır. Halkın kendisinin müdafaasıdır. Kişinin kendisinin müdafaasıdır" dedi. 81 ilde, yurtdışında düzenlenen etkinliklerle darbecilere karşı destansı direniş kutlandı. Şehitler rahmetle anılırken, şehitliklerde dualar edildi.İstanbul'un simge yapılarında hain darbe girişimini anlatan mapping gösterileri gerçekleştirildi. Galata Kulesi ve Haydarpaşa Garı'na yansıtılan 15 Temmuz direnişi, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Büyük Çamlıca Camisi'ne de "Siz toprağa değil kalplere gömüldünüz", "Vatan sevgisi imandandır" yazılı mahyalar asıldı, Türk Bayrağı yansıtıldı. Başta İstanbul olmak üzere 81 ildeki 90 bin camide saat 00.13 itibariyle sela sesleri yükseldi. Mustafa BAKIRHAN / SABAHKonya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bayraklı bisiklet turu düzenlendi. Konya Valisi Vahdettin Özkan bisiklet turuna, Mevlana Meydanı'nda damalı bayrakla start verdi.Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları "Türk bayrakları, Ömer Halisdemir, Türkiye geçilmez, unutmadık unutturmayacağız" pankartları ile havalandı.Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü münasebetiyle rafting etkinliği düzenlendi. Şehitler anısına pankart açan sporcular, kilometrelerce kürek çekti.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Boğaz'da 15 Temmuz için seyrüsefer düzenledi.