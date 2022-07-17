CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’e tepkiler çığ gibi! ’Engelli yolu ne olacak?’ sorusuna skandal yanıt

Ardahan Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir, şehirde yapılan kaldırımları incelediği sırada bir vatandaş "Engelli yolu ne olacak?" sorusunu yöneltti.

CHP'li Belediye Başkanı'ndan engelli yolunu soran vatandaşa skandal cevap: "Her yer bitti engelli yolu mu kaldı?" | Video

"HER YOL BİTTİ ENGELLİ KALDI"

Faruk Demir'in vatandaşın sorusuna verdiği cevap ise çevredekileri şaşırttı. Demir, "Her yol bitti engelli kaldı. Biz engellilerin elinden tutar götürürüz" şeklinde yanıt verdi.