İBB yarım bıraktı, AK Partili belediye bitirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AK Parti döneminde başlayan yol yapım çalışmalarını yarım bıraktı. Başakşehir Belediyesi kolları sıvadı. İlçedeki ulaşımı daha rahat hale getirmek için alternatif güzergâhlar üzerindeki çalışmalarını sürdüren belediye, şehir içi ulaşımda stratejik öneme sahip olan ve geçen yıl 1'inci kısmı açılan Gökdemir Caddesi'ndeki 2'nci etap çalışmasını da tamamlandı. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, genişletme çalışmalarını planlanandan daha kısa sürede bitirdiklerini söyledi. Gökdemir Caddesi'nin şehir içi ulaşımda yeni bir dönem başlattığına dikkat çeken Başkan Kartoğlu, "İki mahallemizi birbirine bağlayan caddeyi üç şeride çıkardık. İBB'nin tamamlamadığı yollardan dolayı caddede genişletme çalışması yaptık. Zaman ve yakıt tasarrufu sağladık" dedi.