İYİ Parti’nin anket oyunu deşifre oldu! Anket şirketlerine ’PARA’ teklifi...

Gazeteci yazar Sabahattin Önkibar, İYİ Parti'nin anamuhalefete taşınma maksadıyla seçim öncesi hazırladığı 'anket' oyununu anlattı.

İYİ PARTİ'DEN ANKET ŞİRKETLERİNE 'BİZİ YÜKSEK GÖSTERİN' ZİYARETİ

Sosyal medya üzerinden bir video yayınlayan Sabahattin Önkibar, Meral Akşener'e çok yakın olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın, Metropol, Avrasya, ORC, AREA gibi bazı kamuoyu araştırma şirketlerinin başkanlarını ziyaret edip seçim öncesi mutabakata vardığını öne sürdü.

BÜYÜK PARALAR VADEDİLDİ

Önkibar, "Bu siyasi anket firmalarından İYİ Parti'yi her hafta kademe kademe yükseltip ana muhalefete taşınması, Zafer Partisi'ne hiç yer verilmemesi istenmiş. Ve de karşılığında büyük ödemeler, paralar vadedilmiş." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin 'anket' oyununu Sabahattin Önkibar açığa çıkardı: Büyük paralarla oy oranlarının yükseltilmesini istediler | Video