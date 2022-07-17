Kripto FETÖ’cüler araştırılıyor

Kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan Erol (Evcil) Eşrefoğlu, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ın liderliğini yaptığı 3 suç örgütüne yönelik operasyonun detayları FETÖ firarilerine sızdırıldı. Örgüt üyelerinin, avukatlardan ve bazı şüphelilerden sızdırılan karar ve tutanakları kullanarak gerçeği yansıtmayan paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eylemi gerçekleştiren kişilerin araştırılması için çalışma başlattı. Evcil'in Demir-çelik fiyatlarını manipüle ederek kamuyu 105 milyar liralık sahte faturayla zarara uğrattığı iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında Erol Evcil adıyla bilinen Erol Eşrefoğlu'nun da aralarında olduğu 310 şüpheli gözaltına alınmıştı.