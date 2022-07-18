Boşnak öğrencileri FETÖ tuzağından koruyor!

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren ve iki kez el değiştiren FETÖ okulu Boşnak gençleri okullarına yönlendirmek için çabalıyor. Gençleri tuzağına düşürmek isteyen FETÖ okulunun planlarını ise SEDEF Vakfı'na bağlı Uluslararası Saraybosna Üniversitesi bozuyor.

İlk, orta ve lise seviyesinde eğitim veren bir okul olan ve iki kez el değiştiren ve son olarak Richmond Park Okulları olarak adlandırılan FETÖ Okulu ile örgütün bölgedeki üniversitesi Burç ismi ile faaliyet gösteriyor. Bu okullar FETÖ ile bağlantısını gizlemeye çalışsa da daha önce FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'e ait Türkçe, İngilizce ve Boşnakça kitapların çevrimiçin kütüphanede olduğu dikkat çekmiş, bu konu basına yansıyınca da kitaplar kaldırılmıştı.

Bölgedeki çocukları ve gençleri tuzağına düşürmek isteyen FETÖ okullarınıa karşı ise Maarif Vakfı başta olmak üzere Türkiye'ye ait kurumlar mücadele veriyor. Maarif Vakfı, Saraybosna'da açtığı okullarla bölgedeki gençlerin kaliteli bir eğitim alması için çalışıyor. FETÖ'nün gerçek yüzünü görenler, bu okullara kayıt oluyor, yakınlarını da FETÖ gerçeğine karşı uyarıyor.

FETÖ kuruluşlarına karşı doğru ve kaliteli bir alternatif teşkil eden bir diğer kurum ise Sedef Vakfı'na bağlı Uluslararası Saraybosna Üniversitesi.

ALİYA İZZETBEGOVİÇ'İN TALEBİ ÜZERİNE KURULDU

Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı (SEDEF) Başkanı Hasan Topaloğlu Sedef Vakfı'nın 2003'te Aliya İzzetbegoviç'in "Türk kardeşlerimiz burada bir üniversite kursun. Gençlerimiz daha yakın olsun. İki ülke arasında gelecek için sağlam bir köprü kurulsun" sözleri üzerine Bosna Hersek'te eğitime katkı vermek amaçlı kurulduğunu söyledi. Topaloğlu, "Vakfı kurmaktaki temel amacımız rahmetli Aliya İzzetbegoviç'in talebini yerine getirmekti" dedi.

"Okulumuz Bosna Hersek'te önemli vazifeler görüyor" diyen Hasan Topaloğlu "Zaman içerisinde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Bosna'yı okullar vasıtasıyla rehin almasına engel olmak için açtığımız üniversite ve daha önce Maarif Vakfına devrettiğimiz ilk özel ilköğretim okulu bu anlamda çok önemli bir katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.



Bosna Hersek'in en büyük Vakıf Üniversitesi olan IUS'ta, Hollanda, Brezilya, Çin, Rusya, Balkanlar, Orta Asya, Kafkasya, Körfez ve Kuzey Afrika ülkeleri dahil 50'den fazla farklı ülkeden, bin 500'e yakın öğrenci, ABD, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Mısır, Türkiye gibi 25 farklı ülkeden gelen alanlarında uzman akademisyenlerden öğrenim görüyor. 1000'i aşkın IUS mezunu, dünyanın farklı bölgelerinde, alanlarında uzman olarak çalışıyor. 13 yıllık birikimini 5 farklı fakülte ve 18 farklı bölümde uluslararası ortamda ve İngilizce olarak öğrencilerine aktarıyor.

IUS eğitimde disiplinlerarası yaklaşıma önem veren bir eğitim modeli uygulanıyor. Buna göre öğrenciler; birinci sınıfta, hangi fakültede olursa olsun (Mimarlık ve Hukuk Programı hariç) ortak üniversite dersleri alıyor. İkinci sınıfa başarıyla geçince seçtikleri fakültenin ortak derslerini alıyor. Bu arada, seçmeyi düşündükleri bölümünde içinde bulunduğu fakülte dersleri arasından, bölümleri ile ilgili dersler başta olmak üzere seçim yapıyor.



Dünya Üniversiteler Birliği ve Avrupa'nın en büyük üniversiteler ağı Avrupa Üniversiteler Birliği üyesi olan IUS, Erasmus+ ve Mevlana değişim programları ile Bosna Hersek'ten en fazla öğrenci gönderen ve ağırlayan üniversite olma özelliği taşıyarak, ABD, Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu menşeli üniversitelerle yüzlerce değişim anlaşması imzalandı.

Saraybosna en güzel yerleşim yerlerinden biri olan Ilıcada 73 dönüm arazi üzerinde inşa edilen çok şık binalarla hem eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmekte hem de öğrenciler için barınma amacıyla yurtlar yapıldı. YÖK tarafından tanınan Saraybosna Üniversitesi 2014 yılında batı Balkanların En İyi Üniversitesi oldu.