Darbe girişimine ‘kurgu’ diyen polisi hakim serbest bıraktı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde görevli bazı polislerin 15 Temmuz'la ilgili hakarete varan sözleri yargıya taşındı. Ancak, o polislerden birinin "15 Temmuz'u kendileri yaptılar, kendileri yarattılar. İki çizik atıp bayram yaptılar" ifadeleri suç bile sayılmadı. Olay geçtiğimiz 14 Temmuz'da yaşandı. Dalaman Havalimanı'nda görevli polisleri taşıyan serviste bulunan polislerden Hasan D. "15 Temmuz'u kendileri yaptılar, kendileri yarattılar. İki çizik atıp bayram yaptılar" ifadelerini kullandı. Şikâyet üzerine soruşturma başlatıldı. 4 polis de tanıklık yaptı. Cumhuriyet Savcısı gözaltı ve evde arama-el koyma kararı verdi. Ancak şüpheli polis serbest bırakıldı.