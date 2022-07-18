Emine Erdoğan Filistinli müzisyenlerle buluştu: "Tüm sanatseverleri Barış Konseri'ne davet ediyorum"

Emine Erdoğan, daveti üzerine Barış Konseri vermek üzere Türkiye'ye gelen Filistin Gençlik Orkestrası üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçıları ile Beştepe Devlet Konukevi'nde düzenlenen programda buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı programda, Mayıs 2021'de, Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınan ve bu sırada gülümsediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla direnişin sembollerinden biri haline gelen Filistinli sanatçı Mariam Afifi'nin de yer aldığı orkestra üyeleri, konser verdi.

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, orkestra üyelerini Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Afifi ile geçen yıl yaptığı telefon görüşmesinde onu gözaltına alındığı sıradaki güçlü duruşu için tebrik ederek Türkiye'ye davet ettiğini, ardından bu davetin CSO ile ortak bir konser verme fikrine dönüştüğünü anlattı.

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Konserin düzenleyicileri Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile CSO sanatçılarına teşekkürlerini ileten Emine Erdoğan, "Dünya toprakları her an, masum insanların döktüğü gözyaşlarıyla ıslanıyor. Bu zulümler çoğu zaman, sessizliğe gömülüp görmezden gelinerek tarih sayfalarına ekleniyor. Oysa tarih savaşla yazılmak zorunda değildir. Barış, hoşgörü ve merhamet de tarih yazabileceğimiz kalemlerdir." ifadesini kullandı.

"HOŞGÖRÜ KÜLTÜRÜNÜ İHYA ETMELİ, ONA BİR CAN SİMİDİ GİBİ TUTUNMALIYIZ"

Emine Erdoğan, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Musevilerin geçmişte bir arada yaşadığına, köklü bağlar geliştirdiğine dikkati çekerek, Osmanlı hakimiyeti altındaki Filistin'de farklı din ve mezheplerin eşsiz bir barış ikliminde yaşadığını anımsattı.

Birçok medeniyetin kesiştiği, farklı din, dil ve ırkların bir arada olduğu Anadolu topraklarında Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Musevilerin bugün de birlikte dostça yaşayıp, özgürce ibadet ettiğini vurgulayan Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oysa günümüzde, tüm dünyada, insanları inançları üzerinden birbirine düşman etmek için büyük bir gayret ortaya konuyor. Bunun yanında ırkçılık, maalesef ki tedavi edilememiş bir hastalık olarak kalplerimize bulaşıyor. Dünyamızın bu zor sınamalarına ve dertlerine bir şifa arıyorsak, medeniyet reçetelerine müracaat etmeliyiz. Hoşgörü kültürünü ihya etmeli, ona bir can simidi gibi tutunmalıyız. Bunun için, en başta, tüm insanları bir kardeşlik halkasının parçaları olarak kabul etmemiz lazım."