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Giriş Tarihi: 19.7.2022 08:31

Kayalar’ın yerine CHP’li Özkan seçildi

ERTAN GÜRCANER
Kayalar’ın yerine CHP’li Özkan seçildi

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mustafa Kayalar’ın yerine koltuğa oturacak ismi belirleyecek kritik meclis toplantısı saat 14.00’da başladı. Görevden alınan Mustafa Kayalar’ın salonda bulunmasına AK Parti itiraz etti. Bu itiraz üzerine Kayalar meclisten ayrıldı. İlk iki turda aday çıkarmayan ve meclis toplantısı öncesi CHP’den istifa ettiği öne sürülen Mustafa Akın’ı destekleyen Cumhur ittifakı son turda AK Partili Cemil Az’ı aday gösterdi. Yapılan oylamada AK Partili Az 9 oy alırken CHP’li Erkan Özkan 15 oy alarak hukuki süreç tamamlanana kadar Kayalar’dan boşalan koltuğa oturmaya hak kazandı.

Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak 2018 yerel seçimlerinde Menderes Belediye Başkanlığı'na seçilen ancak geçtiğimiz haftalarda 'yolsuzluk' operasyonu ile gözaltına alınan ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mustafa Kayalar, İçişleri Bakanlığı tarafından belirsiz süreyle görevden uzaklaştırılmıştı.

KRİTİK TOPLANTI 14.00'DA BAŞLADI

Kayalar'ın yerine geçecek isim için belediye meclis üyeleri saat 14.00'da belediye meclis salonunda toplandı. Toplantının başkanlığını Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüten Gürsel Rüzgar yaptı.

İLK TURDA AK PARTİ'DEN MUSTAFA AKIN TAKTİĞİ

İlk iki turda Cumhur ittifakı aday göstermedi. Oylamada meclis toplantısı öncesi partisinden istifa ettiği öğrenilen Mustafa Akın'ı destekledi. CHP'nin adayı Erkan Özkan birinci turda 13, ikinci turda ise 14 oy aldı. İlk turda 3 oy da geçersiz sayıldı. Cumhur İttifakının desteklediği Mustafa Akın ise ilk turda 8, ikinci turda 9 oy aldı.


AK Parti Adayı Cemil Az

AZ 3. TURDA ADAY OLDU

İlk iki turda aday göstermeyen Cumhur ittifakı üçüncü turda bu sefer AK Partili Cemil Az'ı aday gösterdi. Yapılan oylamada AK Parti Adayı Az 9 oy alırken 15 oy alan CHP adayı Erkan Özkan Kayalar'ın yerine başkan vekili seçildi.


CHP adayı Erkan Özkan

AKIN ADAY DEĞİLİM DEDİ

Bu arada ikinci tur oylama öncesi söz alan Mustafa Akın aday olmadığını belirtip kendisine oy verenlere teşekkür etti. Diğer yandan Akın'ın meclis toplantısı öncesi e-devlet üzerinden partisinden istifa ettiği de netleşti.

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Kayalar’ın yerine CHP’li Özkan seçildi
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