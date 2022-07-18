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Giriş Tarihi: 18.7.2022 15:49

Şehit ateşi Kayseri'ye düştü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Şehit ateşi Kayseri’ye düştü

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında sürdürülen Eren Abluka-22 Operasyonu sırasında el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un Kayseri'deki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Eren Abluka-22 Şehit J.Kd.Yzb.Mahmut TOP Operasyonu esnasında EYP patlaması sonucu, şehit düşen Jandarma uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un acı haberi Kayseri'nin Kocasinan İlçesindeki baba ocağına ulaştı. Askeri yetkililer şahadet haberini anne Nefika ve baba Mehmet Bozkurt'a verdi.

Evli ve 3 çocuk babası olan şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin İzmir Torbalı İlçesinde öğrenim gören üniversitesi öğrencisi olan oğlu Atakan Bozkurt'a ise şahadet haberini Torbalı İlçe Emniyet Müdürü Murat Muhittin Yener verdi. Atakan Bozkurt şehit babasının cenaze törenine katılmak için Kayseri'ye doğru yola çıktı.

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Şehit ateşi Kayseri'ye düştü
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