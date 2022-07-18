Şehit ateşi Kayseri’ye düştü

Eren Abluka-22 Şehit J.Kd.Yzb.Mahmut TOP Operasyonu esnasında EYP patlaması sonucu, şehit düşen Jandarma uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un acı haberi Kayseri'nin Kocasinan İlçesindeki baba ocağına ulaştı. Askeri yetkililer şahadet haberini anne Nefika ve baba Mehmet Bozkurt'a verdi.

Evli ve 3 çocuk babası olan şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin İzmir Torbalı İlçesinde öğrenim gören üniversitesi öğrencisi olan oğlu Atakan Bozkurt'a ise şahadet haberini Torbalı İlçe Emniyet Müdürü Murat Muhittin Yener verdi. Atakan Bozkurt şehit babasının cenaze törenine katılmak için Kayseri'ye doğru yola çıktı.