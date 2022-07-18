SON DAKİKA: Van’dan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-22 operasyonunda EYP'nin infilak etmesi sonucu 1 şehidin, 1 yaralının olduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Bugün saat 03.30 sıralarında, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan EREN ABLUKA-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonu kapsamında , daha önce yerleştirilen El Yapı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu; 1 Jandarma Personelimiz şehit olmuş, 1 Jandarma Personelimiz yaralanmıştır.
Şehit olan personelimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.
Milletimizin Başı Sağ Olsun.