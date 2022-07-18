Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Van'dan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 18.7.2022 10:24 Son Güncelleme: 18.7.2022 10:25

SON DAKİKA: Van'dan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı

SON DAKİKA: Van’dan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Van’ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan Eren Abluka-22 operasyonunda EYP infilak etti. Patlama sonucu 1 jandarma personeli şehit olurken, 1 jandarma personeli ise yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-22 operasyonunda EYP'nin infilak etmesi sonucu 1 şehidin, 1 yaralının olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bugün saat 03.30 sıralarında, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan EREN ABLUKA-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonu kapsamında , daha önce yerleştirilen El Yapı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu; 1 Jandarma Personelimiz şehit olmuş, 1 Jandarma Personelimiz yaralanmıştır.

Şehit olan personelimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

Milletimizin Başı Sağ Olsun.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Van'dan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA