Yunanistan’da silah dolu uçak düştü

Ukraynalı bir şirkete ait Antonov-12 tipi kargo uçağı önceki gece Yunanistan'ın kuzeyindeki Kavala kenti yakınlarında düştü. Pilotun, kaza öncesinde uçağın motorunda arıza olduğunu bildirerek acil iniş izni istediği, ancak havaalanına varamadan motorunun alev alması sonucu kazanın meydana geldiği bildirildi. Görgü tanıkları, kazanın ardından çok sayıda patlama sesi duyulduğunu ve yangın başladığını aktardı.Kargo uçağının tehlikeli askeri malzeme taşıması nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı, Yunan Silahlı Kuvvetleri mayın temizleme ekiplerinin olay yerinde bulunduğunu, Atina'dan da özel bir ekibin bölgeye yönlendirildiği bildirdi. Bu arada Yunan basınında yer alan haberlerde, uçakta bulunan beyaz toz halindeki bir maddenin kaza yerine yaklaşanların gözlerinde ve dudaklarında yanık hissi oluşturduğu iddia edildi. Ancak uzmanlarca yapılan incelemede, uçağın düştüğü bölgede tehlikeli madde tespit edilmedi. Yunan Devlet Ajansı (AMNA), uçaktaki 8 Ukraynalı mürettebatın cesetlerine ulaşıldığını bildirdi. Cesetler, Gümülcine Devlet Hastanesi'ne gönderildi.Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic'in yaptığı açıklamaya göre, Sırbistan'ın Niş kentinden önceki akşam yerel saatle 20.40'ta kalkan uçağın rotası Bangladeş'ti. Amman, Riyad ve Ahmedabad'a da uğraması planlanan uçak, Bangladeş Savunma Bakanlığı(nın alıcısı olduğu ve Sırbistan'da özel bir firmanın ürettiği, içerisinde mayınların da bulunduğu 11.5 ton askeri malzeme taşıyordu. AA