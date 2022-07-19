MSB’den Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümüne özel video

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videolarda, Kıbrıs Adası'nın tarihi, Rumların Ada'daki Türklere yönelik gerçekleştirdiği zulümler, harekata giden süreç ve 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Kıbrıs Barış Harekatı'nın detayları anlatıldı.
Paylaşımda, "Kıbrıs Türkü'ne yönelik vahşice katliamlar yapan Rum terör örgütü EOKA, 'Bir gece ansızın gelebilirim' diyen Mehmetçik karşısında kaçacak delik aramıştır." ifadesine de yer verildi.
Kıbrıs Türkü'ne yönelik vahşice katliamlar yapan Rum terör örgütü EOKA, "Bir gece ansızın gelebilirim!" diyen Mehmetçik karşısında kaçacak delik aramıştır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2022
Kıbrıs Barış Harekâtı'na giden süreci anlatan videonun ikinci bölümünü seyredebilirsiniz. 👇 pic.twitter.com/9L9s71SQpQ