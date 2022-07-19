SON DAKİKA: İtirafçı eski FETÖ imamı canlı yayında ’Kanım beynimde dondu’ diyerek anlattı: ’En tepedeki devlet sorumlusunu indirecek biri var mı?’

"TÜRKİYE SORUMLUSU BENİ MAHREM BİRİMLERİN KULLANDIĞI UYGULAMADAN ARADI"

15 Temmuz gecesi FETÖ çatısı altında imam olarak bulunan, daha sonra ise itirafçı olan Kaya, "O akşam bizim en başımızdaki ağabeyimiz, Türkiye sorumlusu olan ağabeyimiz, beni mahrem birimlerin kullandığı online uygulama üzerinden aradı." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Arkadaşlarımızın askere direnmemesini, bulundukları yerlerde kesinlikle askere yol verilmesini… Askere yol verilmesi ifadesi olayı özetliyor benim için. Bir hadisenin içine girildiğini, 'Bu işin içinde biz varız' fikrini bende oluşturdu.

"EN TEPEDEKİ DEVLET SORUMLUSUNU İNDİREBİLECEK BİR ÖĞRENCİ ARKADAŞIMIZ VAR MI?"

Kaya, Başkan Erdoğan'ın örgütün ilk hedefi olduğunu itiraf etti. Kaya, canlı yayında Erdoğan'ın suikast ile indirilmek istendiğini, bu durumun telefonda kendisine iletildiğini söyledi.

Kaya, "Hemen sonrasında söylediği ifadeyi ben uzun süre kendime itiraf edemedim. Sizlerden hiçbiriyle bunu paylaşmadım, söyleyemedim. Çünkü bu çok zor gerçekten. O akşam bana söylediği şey 'sizin şu anda irtibatta olduğunuz kurumun başında bulunan, en yüksek en tepedeki devlet sorumlusu şahsı indirebilecek bir öğrenci arkadaşımız var mı' diye bana soruldu." dedi.