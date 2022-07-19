SON DAKİKA: İtirafçı eski FETÖ imamı canlı yayında ’Kanım beynimde dondu’ diyerek anlattı: ’En tepedeki devlet sorumlusunu indirecek biri var mı?’

İtirafçı FETÖ'cüler Özgür Kaya, Salim Zeybek ve Erkan Irmak YouTube'dan yaptığı yayında, hedefin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan itirafçı FETÖ'cü Özgür Kaya, "Türkiye sorumlusu olan ağabeyimiz, beni mahrem birimlerin kullandığı online uygulama üzerinden aradı. O akşam bana söylediği şey 'sizin şu anda irtibatta olduğunuz kurumun başında bulunan, en yüksek en tepedeki devlet sorumlusu şahsı indirebilecek bir öğrenci arkadaşımız var mı' diye bana soruldu." dedi. Kaya, Erdoğan'ın o gece suikast ile hedef alınmasının istendiğini vurguladı.
İTİRAFÇI ESKİ FETÖ'CÜLERDEN CANLI YAYINDA ÇARPICI SÖZLER
İtirafçı eski FETÖ'cüler Özgür Kaya, Salim Zeybek ve Erkan Irmak YouTube üzerinden 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı. Canlı yayında, FETÖ'nün içinde uzun yıllar imamlık yapan Özgür Kaya'nın sözleri dikkat çekti.
"TÜRKİYE SORUMLUSU BENİ MAHREM BİRİMLERİN KULLANDIĞI UYGULAMADAN ARADI"
15 Temmuz gecesi FETÖ çatısı altında imam olarak bulunan, daha sonra ise itirafçı olan Kaya, "O akşam bizim en başımızdaki ağabeyimiz, Türkiye sorumlusu olan ağabeyimiz, beni mahrem birimlerin kullandığı online uygulama üzerinden aradı." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
Arkadaşlarımızın askere direnmemesini, bulundukları yerlerde kesinlikle askere yol verilmesini… Askere yol verilmesi ifadesi olayı özetliyor benim için. Bir hadisenin içine girildiğini, 'Bu işin içinde biz varız' fikrini bende oluşturdu.
"EN TEPEDEKİ DEVLET SORUMLUSUNU İNDİREBİLECEK BİR ÖĞRENCİ ARKADAŞIMIZ VAR MI?"
Kaya, Başkan Erdoğan'ın örgütün ilk hedefi olduğunu itiraf etti. Kaya, canlı yayında Erdoğan'ın suikast ile indirilmek istendiğini, bu durumun telefonda kendisine iletildiğini söyledi.
Kaya, "Hemen sonrasında söylediği ifadeyi ben uzun süre kendime itiraf edemedim. Sizlerden hiçbiriyle bunu paylaşmadım, söyleyemedim. Çünkü bu çok zor gerçekten. O akşam bana söylediği şey 'sizin şu anda irtibatta olduğunuz kurumun başında bulunan, en yüksek en tepedeki devlet sorumlusu şahsı indirebilecek bir öğrenci arkadaşımız var mı' diye bana soruldu." dedi.
"KANIM BEYNİMDE DONDU"
Eski FETÖ imamı itirafçı Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:
Yani şimdi indirmekten kastımız koltuktan indirmek değil. Çok Türkçe bilmeye de gerek yok. Gerçekten kanım beynimde dondu. Bırakın darbe kalkışmasını, cemaatin bunun ile adının alınmasını o gece böyle bir şey de söylenince benim nevrim de döndü.
FETÖ'nün Türkiye Sorumlusu'nun işlerin istenildiği gibi gitmemesi sonrası çark ettiğini de söyleyen Kaya, "Olay biraz da ileri saatlere gidince bu adam 3 maymun mu dersiniz artık adamın maymunluğunun şeyi de yok... O kadar kısa bir süre içerisinde çark etti ki hiçbir şeyden haberim yok yazdı. Aynı şekilde bir iki gün içinde bu şey devam etti. Yani bi hiçbir şekilde böyle bir şeyin içerisinde değiliz, bulunmadık ben böyle bir şey bilmiyorum gibi şeyler söyledi." dedi.