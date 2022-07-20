Bağımsızlık şarkılarını Türkiye’den haykırdılar

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçıları ve Filistin Gençlik Orkestrası üyeleri dün CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da 'Barış Konseri' verdi.Filistin direnişinin sembolü Mariam Afifi'nin de yer aldığı 'Türkiye-Filistin Barış Konseri'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da izledi.Konser sonunda Emine Erdoğan davet üzerine sahneye gelerek sanatçıları tek tek tebrik etti, çiçek verdi. Emine Erdoğan, Filistin Gençlik Orkestrası ve CSO sanatçıları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken, izleyicilerle de sohbet etti.Emine Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada Meryem Afifi ile tanıştıktan ve onun orkestranın bir mensubu olduğunu öğrendikten sonra onları Türkiye'ye davet ettiğini söyledi.Konseri çok beğendiğini belirten Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:Gerçekten çok güzel bir konser. 9 yıl önce kurulmuş bir orkestra bu ve Filistin'in bağımsızlığı için mücadele ediyorlar. Müzikleriyle ve besteleriyle mücadele ediyorlar. Ve tüm dünyaya haykırıyorlar seslerini duyuruyorlar. Biz de onların seslerine icabet ettik. Gençlerimizi çok başarılı buldum. Bizim orkestramızla birlikte icra ettiler bu da bizi çok memnun etti. Hep birlikte çok güzel bir sahne izledik.Bu daveti yapalı bir sene oldu. Çok memnun oldum geldikleri için ve onların mutlu olduklarını görmek beni de mutlu etti. İnşallah tüm müslüman ülkeleri ve tüm batı ülkeleri de onları ülkelerine davet ederler ve seslerinin daha gür bir şekilde duyulmasına vesile olur. 'Türkiye'den başka, sizin kadar bizimle ilgilenen hiçbir ülke yok' diyorlar. İnşallah bundan sonra tesiri olur.Öte yandan CSO Şefi Cem'i Can Deliorman'ın şefliğini yaptığı ve iki ülkenin halk ezgilerinin icra edildiği 'Türkiye-Filistin Barış Konseri'nde, barış için bestelenen 2 eserin dünya prömiyeri de yapıldı.2004'te kurulan Filistin Gençlik Orkestrası (PYO), konservatuvar genel müdürü Suhail Khoury vizyonuyla dünyanın dört bir yanından genç Filistinli müzisyenleri bir araya getiriyor. Konser turnesi her yıl farklı bir ülkede gerçekleşiyor.