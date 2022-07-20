CHP’li Faik Öztrak’a soğuk duş! Emekli vatandaş: Niye ortalığı birbirine katıyorsunuz?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Başkanlığı'ndaki heyet, tarihi Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret etti.

VATANDAŞTAN SERT TEPKİ

Bu sırada emekli olduğunu söyleyen bir kadın Faik Öztrak ve yanındakilere, yürüttükleri politikalar nedeniyle tepki gösterdi.

"NİYE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATIYORSUNUZ?

Geçmiş yıllarda hastanelerde yaşadığı çile ile günümüzü kıyaslayan vatandaş, "Zamanında hastanede yatarken bir ilaç bulamıyordum. Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalığı birbirine katıyorsunuz?" diye konuştu.

Vatandaştan CHP heyetine tepki | Video

"ALLAH'A ŞÜKÜR PARAMI BİLE ARTIRIYORUM"

Vatandaş, "Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor. Mahsus yapıyorlar, biz emekliyiz, Allah'a şükür paramı bile artıyorum. Zamları zenginler yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Herkes Tayyip Erdoğan yapıyor diyor, sen olsan ayağına sıkar mısın? Biz zamanında sigorta hastanelerinde ilaç kuyruğunda birbirimizin saçını yoluyorduk." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ YABANCILARA SATMAYIN"

CHP'nin Sözcüsü'ne tepkisini sürdüren vatandaş, "Parmak sallayan çok, Türkiyemizi yabancılara satmayın. Siz Türkiye'ye bakın dışarıya değil" ifadelerini kullandı.