Manisa’daki orman yangını kontrol altına alındı

3 ayrı noktada devam eden ve kuvvetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmakta zorlanan yangına gece boyunca da gece görüşlü helikopterler müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yaklaşık 17 saat sonra tamamen kontrol altına alınan bölgede ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken ne kadarlık bir alanın zarar gördüğü henüz tespit edilemedi.