Sayıştay’da FETÖ temizliği

Sayıştay kararı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisak ve irtibatları sabit görülen 8 uzman denetçi ile 11 başdenetçi meslekten çıkarıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sayıştay kararına göre, terör örgütü FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 uzman denetçi ile 11 başdenetçinin meslekten çıkarılmasına karar verildi. Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadelere yer verildi: "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35'inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca; Uzman Denetçiler Mehmet Kul, Muzaffer Sağlık, Yeliz Deniz, Abdullah Altıntaş, Hüseyin Doğan, Çağrı Halil Durmuş, Yücel Sağır ve Nazım Kenç ile Başdenetçiler Serdar Atasoy, Cemil Toğrol, Yusuf Alemdar, Salih Dede, Mevlüt Tekeli, Nurdan Şahin, Sinan Çimen, Kaşif Demirel, Murat Turan, Suat Yılmaz ve İbrahim Özdemir'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden adı geçenlerin meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verildi."