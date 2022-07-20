Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Kanal İstanbul ve İstanbul Havalimanı açıklaması

"Zafer Havalimanı'nı devlet olarak yapmış olsaydık 50 milyon dolar direkt devletin bütçesinden harcayacaktık, her yıl 7 milyon dolar işletme masrafı yapacaktık." diyen Karaismailoğlu, şu anda Adıyaman Havalimanı'na da 7 milyon dolar işletme masrafı harcadıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Zafer Havalimanı'na karşı çıkmak ayrı konudur, finans modeli olarak YİD modeline karşı çıkmak ayrı bir konudur. 'Çanakkale Köprüsü'ne de karşıyım ihtiyaç değil' diyebilirsiniz. Ama 'Bu projeyi pahalı yaptınız, yanlış modelle yaptınız' demek ayrı bir şeydir. Bunları açıklamaya devam edeceğiz. Kütahya Bölgesel Havalimanı olarak Zafer Havalimanı o bölgenin ihtiyacı olarak planlanmış ve yatırım maliyeti belli olan bir işte finansal model olarak YİD modeli tercih edilmiştir. 37,5 milyar dolarlık YİD projeleri içinde sadece 50 milyon dolarlık bir projedir, o da fizibil bir projedir, bölgenin ihtiyacı olarak yapılmıştır. Oradaki yolcu sayıları söyleniyor. 2 yıldır Kovid-19 süreci var evlere kapandık, havalimanlarını kapattık. Tabii ki yolcular düşecektir. Yolcu inmemiş olabilir ama askeri uçaklar, ambulans uçaklar orayı kullanıyor. Bunlar gözükmüyor yolcu sayılarında. Bizim Anadolu'da günde 1-2 uçak inen havalimanları da var ama her gün 1 uçak inse o havalimanı bölge için kıymetlidir. Zarar ediyor diye orayı kapatacak mıyız? Ona bakarsanız hastaneler de zarar ediyor kapatalım mı? Adalet sarayları da zarar ediyor. Ama biz kamusal yükümlülük olarak belli hizmetleri vatandaşımızın ayağına getirmek için yapmak zorundayız. Direkt kamu bütçesinden yaptığımız harcamalar, YİD olarak yaptığımız harcamalar, dış kredi olarak yaptığımız harcamalar... Bunların hepsi bir fizibilite sonucunda karar verilmiş yapım modelleridir. Bugün bunların sıkıntısını bazı projelerde çekiyoruz ama hava, deniz ve kara yolu projeleri birbirini destekliyor. Hele Kovid-19 salgını olmasaydı bunları belki hiç konuşmayacaktık. Bunlardan ne kadar gelir geldi? Onları sorgulayacaktık. Ama 2030'a geldiğimizde bırakın projelere destek vermeyi, biz 2040'lara geldiğimizde devletten bir kuruş almadan Bakanlık bütçesini bu projelerden gelen gelirler sayesinde üreteceğiz. Bunlar uzun soluklu bir planlamanın sonucu. Bunların hepsi 3-5 yıllık fizibilite değil. Cumartesi günü Osmangazi Köprüsü'nün gişelerindeydim. Vatandaşlarımızın o yolu kullandığında yoldan aldıkları keyfi, konforu, güvenliği, ülkesine duyduğu güveni ben hepsinin gözlerinde gördüm. Sosyal medya başında, oturduğu yerden keyif yapmak için bu projeleri karalamayın, bu projeleri en çok kullananlar bu tezviratları yapıyorlar. Ama hakikaten bunlardan vatandaşlarımız memnun. Hem vatandaşın hayatını kolaylaştırdı hem de yıllarca hizmet edecek bu projeler. Türkiye YİD modelini dünyada en başarılı kullanan ülkelerden biri."

Telekomünikasyon sektöründe ortak fiber altyapı kullanımının uzun süredir gündemlerinde olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Fiber altyapının geliştirilmesi için yatırımlara devam ediyoruz. Fiber altyapımız şu an yaklaşık 470 bin kilometreye çıktı, tabii ki yeterli değil. Onu geliştirmemiz lazım ama bir taraftan da ortak altyapı konusunda da hem sektör hem de işletmeciler bazında çalışmalarımız devam ediyor. Türk Telekom'un yeniden yapılanması konusunda da ortak altyapı gündemimizde olan önemli işlerden bir tanesi." diye konuştu.

Karaismailoğlu, 5G'ye yerli ve milli olarak geçme çabası içinde olduklarını belirterek, "2023 içinde 5G ile ilgili önemli adımlar atmak üzere çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

"SEYAHAT SÜRESİ İSTANBUL HATTINDA 3,5 SAATE KADAR DÜŞECEK"

Karayolları Genel Müdürlüğünün yap-işlet-devret (YİD) projelerinin geçiş ücretlerinin ihale sözleşmesi ve şartnamesi doğrultusunda belirlendiğini anımsatan Karaismailoğlu, yüklenicilerin de tekliflerini buna göre hazırladığını vurguladı.

Karaismailoğlu, büyük projeler kapsamında 25 Ağustos'ta Antalya-Alanya yolunun YİD olarak ihalesinin yapılacağına işaret ederek, Ankara-Kırıkkale-Delice yolunun da 25 Ağustos'ta ihalesinin gerçekleştirileceğini söyledi. Karaismailoğlu, büyük projeler kapsamında daha çok demir yolu ağırlıklı yatırım dönemine girdiklerini bildirdi.

Ankara-İstanbul hızlı tren hattında ulaşım süresinin kısaltılması için Bilecik kesimindeki imalatların devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Orada hızlar düştüğü için 4 saati buluyor. Bilecik'teki tünel imalatlarımız 2024'e doğru bittiğinde seyahat süresi İstanbul hattında 3,5 saate kadar düşecek. Ayrıca, Ankara ve İstanbul arasında 350 kilometre hıza imkan tanıyan çok yüksek hızlı tren çalışmamız da bir taraftan devam ediyor. Onun YİD olarak yapılması için fizibilitelerimiz sürüyor. Yavuz Sultan Köprüsü'nden geçecek Gebze-Çatalca hızlı tren hattında ihale süreçlerimiz devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, milli elektrikli tren setinde test süreçlerinin raylarda devam ettiğini vurgulayarak, bu yıl itibarıyla sertifikasyon işlemlerini tamamladıktan sonra seri üretime geçeceklerini söyledi.

"YİD PROJELERİNDE 30 MÜTEAHHİT ÇALIŞIYOR"

YİD projelerinin maliyetinin yüksek olduğu iddialarının tamamen asılsız olduğunu aktaran Karaismailoğlu, bu ihalelerin kamuya açık şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Karaismailoğlu, bu ihalelere katılan 30 farklı müteahhit olduğuna işaret ederek, "5 firmadan bahsediliyor ama büyük firma olarak YİD projelerinde 30 müteahhit çalışıyor. Bizim ayrıca bakanlığa iş yapan tam 1200 farklı müteahhit var. Bunların içinde eskiden CHP milletvekili olmuş, şu anda mecliste CHP milletvekili olan müteahhitler dahil olmak üzere farklı kesimden insanlar var. Kamuya iş yapacak kamu yararı gözetecek tüm firmalarla çalışırız, getirir teklif verirler, yarışma sonucunda uygun teklif varsa kabul edilir iş yapılır." diye konuştu.

Yapılan açık ihalelerde tekliflerin toplandığını ve birden fazla teklif alındığını anlatan Karaismailoğlu, yarışma sonunda en uygun teklifi veren firmanın seçildiğini bildirdi. Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oturduğunuz yerden sorumsuz şeklide bu işlerin pahalı olduğunu söyleyerek bu işler olmuyor. Bu işlerin maliyeti var, birim metrajları var, piyasa fiyatları da belli. Oturduğunuz yerden bir laf atıyorsunuz. Bursa-İstanbul hızlı treniyle ilgili Kılıçdaroğlu yalan yanlış iftiralar atmıştı. Çıktık, tek tek açıkladık ama hiç arkalarına bakmıyorlar, yalanlarını yüzlerine vuruyoruz, başka bir yalanla devam etmeye çalışıyorlar. Bizim bunlarla kaybedecek vaktimiz yok, yapacak o kadar çok işimiz var ki. 190 milyar dolarlık daha iş planladık."

Karaismailoğlu, 8 Temmuz günü Osmangazi Köprüsü'nden 80 binin üzerinde araç geçtiğini anımsatarak, bu kadar aracın feribotla karşıya geçmesinin mümkün olmayacağına dikkati çekti. Köprü olmasaydı ulaşımın kilitleneceğini belirten Karaismailoğlu, bunun düşünülüp köprünün 10 yıl önce planlandığını anlattı.

"MARMARAY'I GÜZERGAHIMA UYGUN OLDUĞU İÇİN KULLANDIM"

Karaismailoğlu, Marmaray'da seyahat etmesine ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"1995'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Müdürlüğünde yeni mezun mühendis olarak işe başlamıştım. İstanbul'daki tüm ulaşım ağının planlamasında, yapımında ve işletme kısmında tüm aşamasında bulunduğum, hangi seyahatin daha uygun, daha kısa olduğunu çok iyi bildiğim için güzergaha uygun olan toplu taşıma hatlarının hepsini kullanırım. Marmaray'ı da güzergahıma uygun olduğu için o günlerde kullandım. Özellikle Marmaray'la Söğütlüçeşme'ye, oradan da hızlı trene binerek Bilecik, Bursa ve Ankara seyahatlerimi bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Bundan sonra da kullanacağım tabii. Vatandaşımızın içinden geliyoruz, biz de Anadolu çocuğuyuz. Bayramda köyümüzdeydik, yine oraya gideceğiz. Biz vatandaşın, milletin kendisiyiz."

Kamuoyuna yansıyan fotoğrafın Söğütlüçeşme'deki hızlı trene gitmek için Marmaray'a bindiği gün çekildiğini aktaran Karaismailoğlu, "Otobüse de binmek isterim ama yolda kalma riski var İstanbul'da. Bizim metrodaki, Marmaray'daki, hızlı trenlerin asansör ve yürüyen merdivenleri gayet iyi çalışıyor, bir sıkıntı yok. Bütün engelli ve erişme sıkıntılı vatandaşlarımız da çok rahat kullanıyor ama o imkanın belediyenin işlettiklerinde olmadığını basından görüyoruz İnşallah onlar da kısa zamanda düzelir." değerlendirmesinde bulundu.