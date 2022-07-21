Haberler Gündem Haberleri 6'lı masada bir çatlak daha! Her kafadan bir ses çıktı, ortalık karıştı
Giriş Tarihi: 21.7.2022 18:52

6'lı masada bir çatlak daha! Her kafadan bir ses çıktı, ortalık karıştı

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
6’lı masada bir çatlak daha! Her kafadan bir ses çıktı, ortalık karıştı

Siyasi birliklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine kuran 6'lı ittifakta İstanbul Sözleşmesi çatlağı baş gösterdi. Danıştay 10. Dairesi'nin kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetmesi sonrası ittifakı oluşturan üyelerden farklı sesler çıktı.

HDP ile dışarıdan ortaklık yapma yollarını arayan ve 6+1'li ittifak olarak değerlendirilen Millet İttifakı'nda İstanbul Sözleşmesi çatlağı yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını iddia ederken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve üst yönetimi kararı savundu.

BİRİ "ÇIKILMASI DOĞRU" DİYOR, BİR BAŞKASI "GERİ GETİRECEĞİZ" DİYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçen yıl 22 Mart'ta yaptığı açıklamada "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini olumlu buluyoruz. Fakat kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınması; hem hukuki hem de toplumsal bilinç oluşturmak üzere kapsamlı bir çalışmanın başlatılması gerekmektedir." dedi.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Abdullah Sevim de karara destek verdi. Sevim önceki gün sosyal medya hesabından, "Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararı yerindedir. Bu sözleşme baz alınarak hazırlanan 6284 sayılı kanunun da hızla gözden geçirilmesi elzemdir." paylaşımında bulundu.

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Saadet Partisi'nin yaşadığı siyasi paradoksa dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, aynı gün yaptığı paylaşımda, "Ardına takıldığınız CHP Genel Başkanı, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönüşün aciliyet teşkil ettiğini ifade ediyor. Buna diyecek iki çift sözünüz var mıdır Sayın Temel Karamollaoğlu" diye yazdı.

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6'lı masada bir çatlak daha! Her kafadan bir ses çıktı, ortalık karıştı
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