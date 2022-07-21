6’lı masada bir çatlak daha! Her kafadan bir ses çıktı, ortalık karıştı

BİRİ "ÇIKILMASI DOĞRU" DİYOR, BİR BAŞKASI "GERİ GETİRECEĞİZ" DİYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçen yıl 22 Mart'ta yaptığı açıklamada "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini olumlu buluyoruz. Fakat kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınması; hem hukuki hem de toplumsal bilinç oluşturmak üzere kapsamlı bir çalışmanın başlatılması gerekmektedir." dedi.