6’lı masada bir çatlak daha! Her kafadan bir ses çıktı, ortalık karıştı

HDP ile dışarıdan ortaklık yapma yollarını arayan ve 6+1'li ittifak olarak değerlendirilen Millet İttifakı'nda İstanbul Sözleşmesi çatlağı yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını iddia ederken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve üst yönetimi kararı savundu.
BİRİ "ÇIKILMASI DOĞRU" DİYOR, BİR BAŞKASI "GERİ GETİRECEĞİZ" DİYOR
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçen yıl 22 Mart'ta yaptığı açıklamada "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini olumlu buluyoruz. Fakat kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınması; hem hukuki hem de toplumsal bilinç oluşturmak üzere kapsamlı bir çalışmanın başlatılması gerekmektedir." dedi.
Saadet Partisi'nin yaşadığı siyasi paradoksa dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, aynı gün yaptığı paylaşımda, "Ardına takıldığınız CHP Genel Başkanı, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönüşün aciliyet teşkil ettiğini ifade ediyor. Buna diyecek iki çift sözünüz var mıdır Sayın Temel Karamollaoğlu" diye yazdı.