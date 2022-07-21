Adnan Oktar’a erotik fotoğraflar! Cezaevi yönetimini harekete geçiren olay





MEKTUPLA BİRLİKTE ZARFA KOYDU

Cezaevi Mektup Okuma Komisyonu zarfı incelediğinde, önce bir A4 kağıdına yazılmış mektup ve arka yüzünde "canımın en içi.." yazılı fotoğraf görüldü. Mektup Okuma Komisyonu bu kağıtta bir sakınca görülmediğini kaydetti. Ancak mektup kağıdı dışında zarftan 4 tane de fotoğraf çıktı. Arka yüzleri 1'den 4'e kadar numaralandırılmış fotoğrafların müstehcen görüntüler içerdiği kaydedildi. Komisyon, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun" gereğince "müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayının hükümlüye verilmeyeceği" yönünde karar aldı. Zarf içeriğinin sakıncalı olduğu tespiti üzerine sadece mektup kağıdı Oktar'a verildi. Müstehcen fotoğraflar ise alıkonuldu.