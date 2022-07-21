AK Parti İl Başkanı Kabaktepe: 39 ilçemizde bakanlarımız vatandaşlarımızla buluşacak

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı 'Yüz Yüze 100 Gün' projesinin basın tanıtımı yapıldı. Beyoğlu'ndaki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen programın detaylarını AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe paylaştı.

Kabaktepe, "Yüz Yüze 100 Gün içerisinde, 20 yılda ziplenmiş olarak yaptığımız hizmetleri hem İstanbul'da hem Türkiye'de hem dış politikamızda hem iç politikada ekonomide, sağlıkta, tüm alanda yapılan hizmetleri vatandaşa paylaşırken, aynı zamanda daha da önemlisi İstanbul'u dinleyeceğimiz, İstanbul'un sesine kulak vereceğimiz, İstanbul'daki hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın geleceğine dair umutlarını, beklentilerini, sorunlarını, yaklaşımlarını hep birlikte dinleyeceğimiz bir çalışmayı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"BAKANLAR, MİLLETVEKİLLERİ VATANDAŞLARLA BULUŞACAK"

Kabaktepe, "39 ilçemizde bakanlarımız vatandaşlarımızla buluşacaklar. Genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, İstanbul'daki AK Partili belediye başkanlarımız, il yöneticileri buluşacaklar. Gençlerle, kadınlarla buluşacağız. İş dünyasıyla, sanat dünyasıyla, spor, kültür dünyasıyla çok etkin, yoğun eylül sonuna kadar yoğunlaştırılmış İstanbullu hemşehrilerimizle 16 milyon İstanbulluyla kucaklaşacağımız, hatta İstanbul'umuzun yaşayan gündüz nüfusu 16 milyonun çok da üzerinde. Hem ülke içerisinden iş veya farklı nedenlerle gelen hem de yurt dışından gelen misafirimiz de var. Sokakta olduğumuz da onlarla da bir araya geleceğimiz bir kucaklaşma programını hep beraber planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIN ÖNCELEDİĞİ KONULAR KONUŞULACAK"

Ziyaretlerde her konunun konuşulacağına dikkat çeken Kabaktepe, "Ekonomiyi de konuşacağız. Vatandaşlarımız da bize soracak. Biz onlarla bir iletişim, etkileşim içine gireceğiz. Gıdayı, gıda krizini, enerjiyi, enerji krizini, istihdamı, dış politikayı da konuşacağız. Kültürü, eğitimi, sanatı da konuşacağız. Bizim belirlediğimiz çerçeveden ziyade temas ettiğimiz İstanbullu kardeşlerimizin, tüm kesimlerin öncelediği konuları, değerlendirmelerimiz üzerinden karşılıklı paylaşacağız. İstanbul söyle, biz dinleyelim diyoruz" dedi.

"EYLÜL SONUNA KADAR PLANLI OLACAK"

Programın toplantıyla birlikte başladığını ifade eden Osman Nuri Kabaktepe, "Bu hafta Sultanbeyli'de milletvekillerimiz olacak. Bahçelievler'de milletvekillerimiz olacak. Güngören'de genel başkan yardımcılarımız olacak. Pazartesi günü Kağıthane'de bakanımız olacak. Salı çarşamba günü genel başkan yardımcılarımız ilçelerimizde olacaklar. Cuma günü Kültür ve Turizm Bakanımız Üsküdar'da olacak. Pazartesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Kağıthane'de olacak. Önümüzdeki hafta sonu da Sancaktepe'de, Fatih'te milletvekillerimiz olacak. Küçükçekmece'de de belediye başkanlarımız olacak. 39 ilçemizdeki tüm planlamayı ve programlamayı inşallah eylül sonuna kadar planlayarak bitirmiş olacağız" diye konuştu.



"2023'TE ZAFERLE ÇIKMAK AÇISINDAN HER TÜRLÜ ÇALIŞMAMIZI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Kabaktepe, "İstanbul'un yerel sorunlarını da konuşacağız. Yerel yönetimlerle ilgili karşılıklı değerlendirmelerimizi paylaşacağız. 2023 yılı aynı zamanda Türkiye'nin ikinci yüzyıla başlarken bir seçiminin de gerçekleşeceği yıl olacak. Dolayısıyla ikinci yüzyılın başlangıcını en güçlü bir şekilde yaparak 2023'te de zaferle çıkmak açısından her türlü hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı milletimizle, milletimizin iradesiyle, gençlerimizle, kadınlarımızla, onların görüşlerini, taleplerini, beklentilerini AK Parti'nin tavrına, politikasına, diline, düşüncesine, dönüştürerek de inşallah gerçekleştireceğiz. Gönüllere sefer etme kararı aldık. Cumhurbaşkanımızın sık sık ifade ettiği gibi gönül belediyeciliği, gönül kazanmaya geldik dediği gibi biz de Yüz Yüze 100 Günlük programımıza gönüllere sefer adını verdik. Yüz yüze, gönül gönüle İstanbul olarak inşallah güzel bir çalışma dönemi geçireceğimizi de düşünüyorum. Muhalefet olduğumuz yerlerde görevimizi yapacağız, iktidar olduğumuz yerlerde o şekilde görevimizi yapacağız. Yine, yeniden 2023'te AK Partimizin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en güzel sonucu alması için İstanbul olarak en iyi desteği vereceğiz. Türkiye'nin yükselişine, 2023'te de katkı sunabilmek, İstanbul'un hak ettiği konumları ve hizmetleri kazanabilmesi için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 2023'ün en önemli adımlarından birisi bizim açımızdan" diye konuştu.

