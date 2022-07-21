Başkan Çay’dan sosyal medyadaki linç girişimine suç duyurusu

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay hakkında asılsız paylaşımlarda bulunmasına karşı Pozantı Belediyesi tarafından deliller ile birlikte cevap verilmesine rağmen ısrarlı ve kasıtlı bir şekilde paylaşımlarına devam etmesi üzerine Ankara'da ikamet eden "pawguard" adlı instagram kullanıcı ismini kullanan Erkin Erdoğdu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ayrıca Başkan Çay, yine sosyal medya üzerinden haksız ve hukuksuz açıklamaları açıkça bir itham, iftira ve devlet yönetimini tahrik ile ilgili de Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık hakkında da Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.