Haberler Gündem Haberleri Başkan Çay’dan sosyal medyadaki linç girişimine suç duyurusu
Giriş Tarihi: 21.7.2022 11:08 Son Güncelleme: 21.7.2022 11:51

Başkan Çay’dan sosyal medyadaki linç girişimine suç duyurusu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Başkan Çay’dan sosyal medyadaki linç girişimine suç duyurusu

Adana'nın Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, sokak hayvanlarının katledilmesi iddiası ve Akçatekir Yaylası’ndaki 400 adet köpeğin yok edilmesi iddialarına ilişkin sosyal medyada linç girişiminde bulunulmasına sebep olan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay hakkında asılsız paylaşımlarda bulunmasına karşı Pozantı Belediyesi tarafından deliller ile birlikte cevap verilmesine rağmen ısrarlı ve kasıtlı bir şekilde paylaşımlarına devam etmesi üzerine Ankara'da ikamet eden "pawguard" adlı instagram kullanıcı ismini kullanan Erkin Erdoğdu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ayrıca Başkan Çay, yine sosyal medya üzerinden haksız ve hukuksuz açıklamaları açıkça bir itham, iftira ve devlet yönetimini tahrik ile ilgili de Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık hakkında da Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Fırsatlar Zenpirlanta.com’da!
Fırsatlar Zenpirlanta.com’da!
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Çay’dan sosyal medyadaki linç girişimine suç duyurusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA