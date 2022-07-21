Binali Yıldırım: Vesayetlerle, darbelerle bir şey elde edemeyenler yeni bir arayış içerisindeler

Bu süreçte muhalefetin tutumunu eleştiren Yıldırım, "Biz de isteriz hakikaten, memleket için, millet için 20 yılda AK Parti'nin yaptığından daha fazlasını biz yapacağız diyen bir muhalefet olsun. Ama ne yazık ki böyle bir muhalefet anlayışı yok. Yatıp kalkıp ne diyorlar, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz" peki sonra ne olacak diyoruz, 'Valla onu bize söylemdiler, ancak o kadarını söylediler' diyorlar. Bende diyorum ki bu millet Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkar, bayrağına da, toprağına da sahip çıkar. Bu millet nasıl 15 Temmuz'da bayrağı yere düşürmediyse, Cumhuriyetin 100'üncü yılında da içeride ve dışarda terör örgütlerine göz açtırmayan, onlara fırsat vermeyecek." diye konuştu.

Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Yıldırım, gençlerin söyledi Malatya türküsüne de eşlik etti. Buluşmada, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yıldırım'a kayısı takdim etti.

Binali Yıldırım, kentteki program çerçevesinde Malatya Valiliğini de ziyaret etti. Girişte Vali Hulusi Şahin ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Yıldırım, daha sonra ziyaret defterini imzaladı. Ziyarette Vali Şahin, Yıldırım'a günün anısına hediye takdim etti.