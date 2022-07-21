Binbaşı Kulaksız’ın şehit edildiği saldırının faili terörist adliyede

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği saldırıya ilişkin açılan davada PKK'lı terörist Savaş Çelik'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.