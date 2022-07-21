Binbaşı Kulaksız’ın şehit edildiği saldırının faili terörist adliyede

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanan, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 7 yıl önce şehit olduğu saldırının son faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Muş'ta adliyeye sevk edildi.
Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanan "Zerdeşt" kod adlı terörist Savaş Çelik, işlemlerin ardından Muş'a gönderildi.
Malazgirt'te 27 Temmuz 2015'te Binbaşı Kulaksız'ın evine gittiği sırada terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilmesiyle ilgili süren davanın sanıklarından terörist Çelik, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince güvenlik önlemleri altında Muş Adliyesine getirildi.
Çelik, Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.