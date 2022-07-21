Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur’dan Meral Akşener hakkında bomba iddialar

Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur bir paşanın kendisine alkol ikram ettiğini ve bu isteği geri çevirince Meral Akşener tarafından Niğde'ye sürüldüğünü iddia etti.Dönemin içişleri bakanı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından cuntacıların düzenlediği 28 Şubat etkinliğinde alkol alamdığım gerekçesiyle 2 gün içerisinde Niğde'ye sürüldüm.

Eski emniyet müdüründen Meral Akşener ile ilgili dikkat çeken iddialar: "İçki içmediğim için beni sürdü" | Video

28 Şubat postmodern darbesinin ardından cuntacılar bir eğlence programı düzenledi. Erol Paşa beni geceye davet etti. 28 Şubat'ın şerefine kutlama yapıyorlardı. Erol paşa önüme boş bardağı sürdü 'Buyur Kemal Müdürüm' dedi. Ben de hayatımda içki içmedim bunu içmem dedim. 'Olur mu? bir yudum al bırak. Ben de bunun üzerine 'Bana müsade dedim ayrıldım. Bu olay yaşandıktan 2 gün sonra dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener tarafından görevden alındım.Sonunur, o dönem İBB Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili devreye girdiğini söyledi. Erdoğan'ın yatay geçiş yazısı yazarak kendisini İstanbul'da Zabıta Daire Başkanı yapmak istediğini belirten Sonunur, ancak Akşener'in onaylamadığını ifade etti.