Filistin Gençlik Orkestrası’ndan AKM’de Barış Konseri: Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları ile aynı sahnede buluşacaklar

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cem'i Can Deliorman yönetiminde, Filistin Gençlik Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının "Barış Konseri" bu akşam AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek.
Filistin Gençlik Orkestrası
Cemi'i Can Deliorman Şef
Süleyman Yardım Ney
Tamer Al-Sahouri Ud
Jalal Albess Bozuk
Rama Badarne Kanun
Program
Yusuf Yalçın
Doğu Rapsodisi
Bishara Khell
Altoların Dansı
Âşık Veysel
Uzun İnce Bir Yoldayım Düzenleyen: Oğuzhan Balcı
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Suhail Khoury
Raks Düzenleyen: Bishara Khell
Tamer Al-Sahouri
Hicaz Düzenleyen: Bishara Khell
Kemani Sebuh Efendi
Kürdîli Hicazkâr Longa Düzenleyen Yusuf Yalçın
Antonín Dvořák
9.Senfoni, mi minör, "Yeni Dünya", Op.95
Adagio - Allegro molto
Largo
Scherzo: Molto vivace – Poco sostenuto
Allegro con fuoco
FİLİSTİN GENÇLİK ORKESTRASI CSO SANATÇILARI İLE DE KONSER VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, daveti üzerine Türkiye'ye gelen Filistin direnişinin sembolü Mariam Afifi'nin de yer aldığı Filistin Gençlik Orkestrası üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçıları da geçtiğimiz günlerde, CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da konser düzenlemişti.
Emine Erdoğan, konserin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok güzel bir konser. 30 yıllık bir orkestra bu ve Filistin'in bağımsızlığı için mücadele ediyorlar, müzikleriyle besteleriyle mücadele ediyorlar. Tüm dünyaya haykırıyorlar, seslerini duyuruyorlar. Biz de onların seslerine icabet ettik." demişti.
Mariam Afifi ile tanışıp onun bu orkestranın mensubu olduğunu öğrendikten sonra Türkiye'ye davet ettiğini anlatan Emine Erdoğan, "Bir sene oldu bu daveti yapalı, şimdi gerçekleştirebildik. Ben çok memnun oldum geldikleri için onları mutlu görmek beni de çok mutlu etti. İnşallah, bütün Müslüman ülkeler de bütün batı ülkeleri de davet ederler ve seslerini daha gür bir şekilde duyulmasına vesile oluruz." diye konuşmuştu.
Gençleri çok başarılı bulduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Bizim orkestramızla birlikte icra ettiler, bu da bizi çok memnun etti. Gerçekten çok güzel bir sahne izledik hep beraber." ifadelerine yer vermişti.
Konser sonunda, davet üzerine sahneye gelen Emine Erdoğan, müzisyenleri tebrik ederek çiçek verdi. Edward Said Milli Konservatuvarı ve Filistin Gençlik Orkestrası Direktörü Suhail Khoury de Emine Erdoğan'a üzerinde Mescid-i Aksa'nın yer aldığı bir tablo hediye etti.