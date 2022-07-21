Filistin Gençlik Orkestrası’ndan AKM’de Barış Konseri: Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları ile aynı sahnede buluşacaklar

Gençleri çok başarılı bulduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Bizim orkestramızla birlikte icra ettiler, bu da bizi çok memnun etti. Gerçekten çok güzel bir sahne izledik hep beraber." ifadelerine yer vermişti.

Konser sonunda, davet üzerine sahneye gelen Emine Erdoğan, müzisyenleri tebrik ederek çiçek verdi. Edward Said Milli Konservatuvarı ve Filistin Gençlik Orkestrası Direktörü Suhail Khoury de Emine Erdoğan'a üzerinde Mescid-i Aksa'nın yer aldığı bir tablo hediye etti.