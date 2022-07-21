Haberler Gündem Haberleri Gençlerden İBB’ye dikey bahçe tepkisi: Buralar eskiden yeşillikti, İmamoğlu mahvetti
Giriş Tarihi: 21.7.2022 21:22 Son Güncelleme: 21.7.2022 21:25

Gençlerden İBB’ye dikey bahçe tepkisi: Buralar eskiden yeşillikti, İmamoğlu mahvetti

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Gençlerden İBB’ye dikey bahçe tepkisi: Buralar eskiden yeşillikti, İmamoğlu mahvetti

İBB yönetiminin maliyetli olduğunu öne sürerek kaldırdığı Üsküdar Altunizade’deki dikey bahçelerinin yerine yerleştirdiği reklam panolarına gençler tepki gösterdi. Kendilerine İstanbullu Gençler adını veren bir grup, reklam panolarının üstüne "Burası eskiden yeşillikti. İmamoğlu mahvetti" yazılı pankart astı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), maliyetli olduğu gerekçesiyle 2020'de sökmeye başladığı dikey bahçelerin bulunduğu yerlere 9 Temmuz'da reklam panolarını yerleştirdi. Şehre estetik açıdan renk katan, gürültü bariyeri ve egzoz emisyonu görevi gören dikey bahçelerin kaldırılarak reklam panolarının konulmasına gençler, "Burası eskiden yeşillikti. İmamoğlu mahvetti" pankartları asarak tepki gösterdi
Kendilerine 'İstanbullu Gençler' adını veren grup, Üsküdar Altunizade'de daha önce dikey bahçelerin bulunduğu panoya "Burası eskiden yeşillikti. İmamoğlu mahvetti" yazılı pankart astı.



Bu pankartı sosyal medya hesaplarından paylaşan gençler, karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçelerin söküldüğü panoların boş bırakılmasına tepki gösterdi.
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise yaptığı paylaşımda, pankart asılan dikey bahçenin önceki ve sonraki hallerini gösteren "AK Parti dönemi Altunizade/CHP dönemi Altunizade" yazılı görsellerine yer vererek, "Nereden nereye İstanbul." ifadesini kullandı.

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Gençlerden İBB’ye dikey bahçe tepkisi: Buralar eskiden yeşillikti, İmamoğlu mahvetti
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