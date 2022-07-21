İmamoğlu’nun övündüğü çalışmayı Pendik Belediyesi’nin yaptığı ortaya çıktı

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yüzde 10'luk dere ıslah çalışmasını 3 buçuk yılda bitirebilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun AK Parti döneminde yapılan çalışmayı sahiplenmesine ise tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:

*Mehmet Ali Harmankaya: Guguk kuşu yine AK Parti'nin yaptığına konmuş. Şaşırdık mı? Tabi ki hayır nasıl olsa sorgulamayan kitle var.

*Gökhan Özten: Guguk siyasetinin yeni bir örneği, yine AK Parti İBB'si ve Pendik Belediyesi'nin çalışmasını sahiplenmiş başganımız, bari Pendik Belediyesi'nin pankartını kapatsaydınız.

*Abdullah İbil: Her hazıra çöküyorsunuz biraz ayıp olmuyor mu?

*İbrahim Ataş: Pendik Kemiklidere'nin ıslahının yüzde 90'ının İBB AK Parti döneminde, çevre düzenlemesi de Pendik Belediyemizce yapılmıştır.Yalan üstüne kurduğun siyaset Pendik'te sökmez Ekrem efendi! Pendik'li senin ne olduğunu çok iyi biliyor.

*Samet Yerkazan: Tatilden fırsat bulamadığı için Pendik Belediyesi'nin yaptığı yerlere bile konuveriyor. 3 yılda herşeyi yaptınız tamam. Metro, marmaray, 3.köprü, İstanbul havalimanı onları da siz yaptınız tebrik ederim.