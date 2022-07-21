İmamoğlu’nun övündüğü çalışmayı Pendik Belediyesi’nin yaptığı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ tarafından ıslah çalışması tamamlanan Pendik Kurtköy'deki Kemikdere'nin ıslah çalışmalarının tamamlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. İBB Başkanı ayrıca, "Bir derenin daha ıslahını yaptık. Pendik Kemiklidere'de kanalizasyon Marmara Denizi'ne akıyordu, her yağmurda taşkın oluyordu; dereyi ıslah ettik, atık su bağlantılarını arıtma sistemine bağladık, havza çevresini de yeşil alan yaptık" notunu düştü.
İBB Başkanının 'havza çevresini de yeşil alan yaptık' dediği çalışmanın tamamını ise Pendik Belediyesi'nin yaptığı ortaya çıktı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, dere ıslah çalışkanımın AK Parti döneminde yüzde 90'ının yapıldığını belirterek, "İBB AK Parti döneminde 3 bin 400 metrelik dere ıslahının yüzde 90'ı tamamlanan Kemikledere 3. Yankol'un yeşil alan ve ağaçlandırılması 2021 yılında Pendik Belediyemiz tarafından yapılmıştır. Sayın başkan teknik "küçük" detaylar bir yana paylaşımınızda görünen Pendik Belediyesi tabelasını en azından kapatsaydınız... Hem İBB AK Parti dönemine hem de Pendik Belediyesine küçük de olsa bir teşekkür beklerdik" ifadelerine yer verdi.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Yüzde 10'luk dere ıslah çalışmasını 3 buçuk yılda bitirebilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun AK Parti döneminde yapılan çalışmayı sahiplenmesine ise tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:
*Mehmet Ali Harmankaya: Guguk kuşu yine AK Parti'nin yaptığına konmuş. Şaşırdık mı? Tabi ki hayır nasıl olsa sorgulamayan kitle var.
*Gökhan Özten: Guguk siyasetinin yeni bir örneği, yine AK Parti İBB'si ve Pendik Belediyesi'nin çalışmasını sahiplenmiş başganımız, bari Pendik Belediyesi'nin pankartını kapatsaydınız.
*Abdullah İbil: Her hazıra çöküyorsunuz biraz ayıp olmuyor mu?
*İbrahim Ataş: Pendik Kemiklidere'nin ıslahının yüzde 90'ının İBB AK Parti döneminde, çevre düzenlemesi de Pendik Belediyemizce yapılmıştır.Yalan üstüne kurduğun siyaset Pendik'te sökmez Ekrem efendi! Pendik'li senin ne olduğunu çok iyi biliyor.
*Samet Yerkazan: Tatilden fırsat bulamadığı için Pendik Belediyesi'nin yaptığı yerlere bile konuveriyor. 3 yılda herşeyi yaptınız tamam. Metro, marmaray, 3.köprü, İstanbul havalimanı onları da siz yaptınız tebrik ederim.