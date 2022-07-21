Kamu düzenini bozan yabancılara sınır dışı

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi, Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınarak aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bu yıl toplam 54 bin 475 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Bunların 32 bin 416'sını Afganistan uyruklu yabancılar, 6 bin 991'unu Pakistan uyruklu yabancılar ve 15 bin 68'ini ise diğer uyruklardan yabancılar oluşturdu.

Ayrıca 2022 yılında sınır dışı işlemlerinde, 2'si Pakistan, 132'si Afganistan olmak üzere toplam 134 charter seferi gerçekleştirildi. Sadece haziran ayında, 9 bin 531'i 53 charter seferiyle olmak üzere yüzde 99 sınır dışı başarı oranıyla toplam 12 bin 222 Afganistan uyruklu yabancı sınır dışı edildi. Haziran ayında sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 16 bin 719 olarak kayıtlara geçti.

2.6 MİLYON DÜZENSİZ GÖÇMEN ENGELLENDİ

Sınır güvenliğinin en üst düzeyde tutulması için güvenlik duvarları, aydınlatma sistemleri, kamera, optik kuleler, devriye yolları, hendek, tel çit çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, 2021 yılında 451 bin 96 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Bu yıl ise 12 bin 310'u haziran ayında olmak üzere 176 bin 896 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Böylece 2016 yılından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 2 milyon 640 bin 317 olarak kayıtlara geçti.

4 BİN 292 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Düzensiz göçle mücadele kapsamında kolluk birimlerinin düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresi amacıyla yapılan yol kontrolleri de arttırıldı. Alınan tedbirler ve operasyonlar sonucunda, "Göçmen kaçakçılığı" ve "İnsan ticareti" suçları kapsamında bu yıl içerisinde 4 bin 292 göçmen kaçakçısı yakalanırken ve 639'u tutuklandı. Yalnızca haziran ayında yakalanan 612 göçmen kaçakçısının 106'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMU DÜZENİNİ BOZAN AFFEDİLMEDİ

Cezaevinden tahliye olan, suça karışan ya da toplumsal huzuru bozduğu gerekçesiyle yakalanan tüm yabancılar hakkında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında sınır dışı etme ve idari gözetim kararı alınıyor. Kamu düzenini bozan hiçbir yabancı adli makamların kararı dışında serbest bırakılmazken, geri gönderme merkezlerine teslim edilen yabancılar seyahat belgesi temin edilmesi sonrasında hemen sınır dışı ediliyor.

HUZURU BOZAN 20 BİNİN ÜZERİNDE YABANCIYA SINIR DIŞI

Kolluk kuvvetlerinin yaptığı titiz çalışmalar neticesinde, 2016 yılından bu yana kamu düzenini bozan 20 bin 514 Suriye uyruklu yabancının ülkeden çıkışları sağlandı. 2022 yılında ise bu sayı bin 741 olarak gerçekleşti. Yine bu yıl içerisinde aralarında Afganistan ve Pakistan uyrukluların da bulunduğu 5 bin 141 diğer uyruklardan yabancı aynı gerekçelerle sınır dışı edildi. Böylece sadece bu yıl kamu düzenini bozan 6 bin 882 yabancının ülkeden çıkışı sağlanmış oldu.

Ayrıca kamu düzenini bozan bin 771 Suriyeli yabancı da sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altında tutuluyor.