Kıbrıs Gazisi Beyazıt Yumuk: "Ada'ya barış getirdik"

"MUTLU BARIŞ HAREKATI"

Rahmetli Ecevit 'biz Kıbrıs'a savaş için değil barış için gidiyoruz' demişti. Gerçekten şanlı Türk ordusu zulme son verdi ve adaya barış getirdi. Soydaşlarımız bu harekata 'mutlu barış harekatı' diyorlar. Kıbrıs halkı harekat sonrası 'Özgürlüğümüze kavuştuk bundan güzel mutluluk olur mu, bugünleri gördük' demişti. Bu sözleri duymak bizleri çok mutlu etmişti. Nazlı nazlı dalgalanan bayrağımız ebediyen Kıbrıs'ta dalgalansın.

"ZAFERDE HAREKATA KATILAN HER ASKERİN EMEĞİ VAR"

Mavi vatanın parçası olmak gurur ve huzur veriyor. Savaşa giderken amacımız katliamın son bulmasıydı. Harekatta paraşütle atlayandan karada göğüs göğse çarpışana, patates soyandan matarayla su taşıyana kadar harekata katılan herkesin emeği var. Gemide üç gün boyunca öğlen ve akşamları patates haşlama yedik. Bundan gocunmadık. Milli ruh içimizde olduğu müddetçe bizi hiç kimse yıkamaz, söndüremez.

"YÜZDE 80 MİLLİ OLMASI GURUR VERİCİ"

Anadolu olduğu müddetçe mavi vatan da mutlaka olacak. Devletimizin mavi vatan ve Doğu Akdeniz'de güttüğü politikayı çok beğeniyoruz. Şu anda TSK'nın kullandığı silahlar, araç gereçlerin yüzde 80'inin milli olması hepimizi gururlandırıyor. Kıbrıs harekatından sonra gemilerin bırakın silahlarını, ampullerine bile Amerika ambargo koydu. Devletimiz şimdi çok güçlü, bu güzel günler ilelebet devam etsin.

"İHA-SİHALARIN BAŞARILARI MUTLU EDİYOR"

Bir Kıbrıs gazisi olarak ülkemizin mavi vatan politikasını çok beğeniyor ve destekliyorum. Libya'da Türkiye'nin uyguladığı politika takdire şayan. Savunma sanayi alanında yerlileşme bir Türk vatandaşı ve Kıbrıs gazisi olarak beni mutlu ediyor. İHA ve SİHA'ların başarılarıyla gururlanıyoruz. Yerli ve milli silahlarımız, denizaltılarımız, güçlü ordumuza güç katıyor, düşmanlara korku salıyoruz.