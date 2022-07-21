SON DAKİKA! Bakan Koca’dan Bolu’daki ’İçme Suyu Zehirlenmeleri’ açıklaması: Can kaybı olmadı

Bakan Koca, " 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı ." ifadelerini kullandı.

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