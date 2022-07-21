SON DAKİKA! Bakan Koca’dan Bolu’daki ’İçme Suyu Zehirlenmeleri’ açıklaması: Can kaybı olmadı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı." açıklamasında bulundu.
Bakan Koca, "14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı." ifadelerini kullandı.
Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 21, 2022
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