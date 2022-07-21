Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Bakan Koca'dan Bolu'daki 'İçme Suyu Zehirlenmeleri' açıklaması: Can kaybı olmadı
Giriş Tarihi: 21.7.2022 12:27 Son Güncelleme: 21.7.2022 12:35

SON DAKİKA! Bakan Koca'dan Bolu'daki 'İçme Suyu Zehirlenmeleri' açıklaması: Can kaybı olmadı

SON DAKİKA! Bakan Koca’dan Bolu’daki ’İçme Suyu Zehirlenmeleri’ açıklaması: Can kaybı olmadı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'nun Çaydurt Yuva Köyü'ndeki içme suyundan etkilenenlerle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, şu ana dek can kaybı olmadığını bildirdi.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, "14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA! Bakan Koca'dan Bolu'daki 'İçme Suyu Zehirlenmeleri' açıklaması: Can kaybı olmadı
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