Son dakika İstanbul’da hissedilen Balıkesir depremi paniğe neden oldu! AFAD’dan Balıkesir Gönen merkezli deprem hakkında ilk açıklama

Son dakika: Saat 18.44'te İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntıya dair ilk bilgilere göre merkez üssü Balıkesir Gönen ve herhangi bir hasar yok.

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM!

Saat 18.44 sularında meydana gelen ve yaklaşık 10 saniye kadar hissedilen deprem paniğe neden oldu. Depremin merkez üssüne ilişkin ilk açıklama AFAD'dan geldi

Depremin İstanbul'da birçok ilçede hissedildiği belirtilirken Başakşehir, Esenyurt gibi avrupa yakasında bulunan ilçelerde kısa süreli panik nedeniyle vatandaşlar kendini binalardan dışarı attı.

DEPREMİN ŞİDDETİ 4.6

AFAD'dan depremle ilgili son dakika açıklaması geldi. Yapılan analizlere göre depremin merkez üssü Balıkesir'in Gönen ilçesi ve depremin şiddeti 4.6.

Balıkesir dışında Çanakkale'nin de depremden etkilendiği aktarılırken sarsıntının Gönen ile Çanakkale Biga arasında yaşandığı belirtildi.

CAN YA DA MAL HASARI BİLGİSİ YOK

İlk belirlemelere göre depremle ilgili bir can ya da mal kaybı söz konusu olmadı. Ancak ilgili birimlerin tüm ihtimallere karşı tespit çalışmalarına başladığı aktarıldı.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: YIKICI DEĞİL HATIRLATICI

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremle ilgili şunları söyledi: "Çok büyük bir deprem değil. Yıkım ve hasar verebilecek, binaların sallanmasına neden olduğu için çok rahat hissedilebilecek bir deprem. Ama korkulacak bir deprem değil. Türkiye'de her gün onlarca deprem oluyor. Ancak bu 4'ün üzerindekileri hissedebiliyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi ve dayanıksız binalarımızla ilgili gerekli önlemleri hızla almamız gerekiyor"

AFAD'DAN SON DEPREME İLİŞKİN VERİ PAYLAŞIMI

AFAD'ın paylaştığı verilere göre depremin grafikleri şöyle;

Büyüklük : 4.6 (Mw)

Yer : Gönen (Balikesir)

Tarih-Saat : 21.07.2022, 18:44:23 TSİ

Enlem : 40.1590 N

Boylam : 27.4041 E

Derinlik : 12.32 km