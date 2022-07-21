Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 21.7.2022 11:18 Son Güncelleme: 21.7.2022 11:22

Son dakika | Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Terör örgütü PKK’ya ağır darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!" ifadelerini kullandı.

MSB, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

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Son dakika | Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi
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