Ümit Özdağ’ın ’cemevi’ çıkışı Zafer Partisi’nde istifa getirdi

"CEMEVLERİ ALEVİLERİN İBADETHANESİDİR"

Bu arada Ümit Özdağ'ın açıklamalarında Alevi derneklerinden de tepki geldi. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, "Kendisini kaale dahi almayız. Özdağ gibileri nasıl konuşursa konuşsunlar, cemevleri Alevilerin ibadethanesidir." dedi.

Ümit Özdağ'ın cemevi çıkışı istifa getirdi! | Video