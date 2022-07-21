Ümit Özdağ’ın ’cemevi’ çıkışı Zafer Partisi’nde istifa getirdi

Mültecilere yönelik ırkçı sözlerle gündemde olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde Aydın'da bir cemevini ziyareti sırasında söylediği sözlerle gündeme oturdu.
"Cemevlerine ibadethane statüsü vermeyeceğiz" diyen Ümit Özdağ'a partisinin kurmaylarından çok sert tepki geldi. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk, sosyal medya hesabından "Cemevleri Türkmenlerin/Alevilerin ibadethanesidir. Değildir demek; kimsenin haddi değildir." dedi.
"CEMEVLERİ ALEVİLERİN İBADETHANESİDİR"
Bu arada Ümit Özdağ'ın açıklamalarında Alevi derneklerinden de tepki geldi. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, "Kendisini kaale dahi almayız. Özdağ gibileri nasıl konuşursa konuşsunlar, cemevleri Alevilerin ibadethanesidir." dedi.
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