Haberler Gündem Haberleri Ümit Özdağ'ın 'cemevi' çıkışı Zafer Partisi'nde istifa getirdi
Giriş Tarihi: 21.7.2022 14:43 Son Güncelleme: 21.7.2022 14:47

Ümit Özdağ'ın 'cemevi' çıkışı Zafer Partisi'nde istifa getirdi

Ümit Özdağ’ın ’cemevi’ çıkışı Zafer Partisi’nde istifa getirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez de “Cemevlerine ibadethane vermeyeceğiz” çıkışıyla gündeme geldi. Özdağ’ın bu açıklaması Zafer Partisi’nde istifa getirdi. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk, bu sözlere sosyal medya hesabından tepki göstererek istifa ettiğini duyurdu.

Mültecilere yönelik ırkçı sözlerle gündemde olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde Aydın'da bir cemevini ziyareti sırasında söylediği sözlerle gündeme oturdu.

"Cemevlerine ibadethane statüsü vermeyeceğiz" diyen Ümit Özdağ'a partisinin kurmaylarından çok sert tepki geldi. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk, sosyal medya hesabından "Cemevleri Türkmenlerin/Alevilerin ibadethanesidir. Değildir demek; kimsenin haddi değildir." dedi.

Ayhan Türk, Zafer Partisi'ndeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Ümit Özdağ'ın bu açıklamasının ardından partiden başka isimlerin de istifa edeceği konuşuluyor.

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"CEMEVLERİ ALEVİLERİN İBADETHANESİDİR"

Bu arada Ümit Özdağ'ın açıklamalarında Alevi derneklerinden de tepki geldi. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, "Kendisini kaale dahi almayız. Özdağ gibileri nasıl konuşursa konuşsunlar, cemevleri Alevilerin ibadethanesidir." dedi.

Ümit Özdağ'ın cemevi çıkışı istifa getirdi! | Video

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Ümit Özdağ'ın 'cemevi' çıkışı Zafer Partisi'nde istifa getirdi
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