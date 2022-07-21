Yine İYİ Parti yine aynı görüntüler! Bu kez Ordu’da vatandaşı tartakladılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu'nun Korgan ilçesine ziyarette bulundu. Beraberindeki heyetle birlikte temaslarda bulunan Meral Akşener, bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

YİNE VATANDAŞA SALDIRDILAR

Kent ziyaretlerinde sık sık gerginlik yaşayan ve kendilerini protesto eden vatandaşlara küfür ve yumruklarla karşılık vermeyi alışkanlık haline getiren İYİ Partililer yine aynı yönteme başvurdu.

"SANA SAYGI DUYUYORUM!"

İYİ Partililer, bir şeyler söylemeye çalışan vatandaşı tartaklayarak uzaklaştırırken Akşener'in ise "Sana saygı duyuyorum" dediği duyuldu.