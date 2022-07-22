AK Partili Hızal, Buca Metrosu ihalesi kararı ile ilgili net konuştu: İzmir İdare Mahkemesi’nin iptal kararını Danıştay da onayladı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Buca Metrosu İhalesi ile ilgili Danıştay'dan çıkan karar sonrası CHP cephesinden gelen açıklamalara yanıt verdi. AK Partili Hızal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; ''İzmir'in en önemli yatırımlardan biri olan Buca Metrosu ihale sürecini, İzmir Büyükşehir Belediyesini yönetenler, iş bilmez yönetim anlayışları nedeniyle, bir hukuki çıkmazın içine soktu. Buca Metrosu ihalesi ile alakalı İzmir İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihalede birinci olan firmadan iş alıp, 529 Milyon TL daha yüksek bedel teklifinden bulunan ikinci firmaya verme işini iptal etmişti. Ve bu karar, Danıştay'ca da onandığını görmekteyiz. Yani Danıştay kararında diyor ki; 'İzmir Bükyükşehir Belediyesi, sen hatalı bir karar verdin. Bu kararından dön.' Kendisi de hukukçu olan etrafında da bolca hukukçu olduğunu düşündüğümüz Sayın Soyer, bu kararı nasıl yorumluyor ki, hala Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu, hukuki olmadığı mahkemelerce de tescillenen kararın arkasında nasıl durabiliyor? Evet akıl alacak gibi değil! Bu firma konusunda bu kadar hassasiyet göstermeleri akıl alacak gibi değil! Böyle bir mahkeme kararına rağmen, 529 Milyon TL fazladan ihale ediliyor olması. Ama anlaşılıyor ki, buradaki maksat, İzmirlinin 529 Milyon TL'sini, bu şekilde, birilerine aktarma çabası içerisindeler. 2019 yılında, 5 yıl içerisinde bitirileceği söylenen Buca Metrosu, 2022 ortasında geldiğimizde, henüz bir çivi dahi çakılamamış. Bu anlayışla devam ederlerse, Buca Metrosu inşaatının başlaması neredeyse imkansız gibi duruyor. Yapmadıkları ile İzmirli hemşehrilerimize çile çektiren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaptıkları ile de İzmir'in en önemli projelerinden birini çıkmaza sürüklemektedir.'' dedi.



