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Giriş Tarihi: 23.7.2022 01:04 Son Güncelleme: 23.7.2022 01:27

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine girdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine girdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin, İstanbul'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin şahitliğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin'in nikahları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı.

İstanbul'da gerçekleşen nikah merasimine çiftin aile yakınları katıldı.

HÜMEYRA ŞAHİN KİMDİR?

İstanbul'da 1976 yılında doğan Havva Hümeyra Şahin, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde Osmanlı Bürokratik Modernleşmesi konusunda master yaptı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine girdi
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