İmamoğlu sonunda bunu da yaptı! İBB, İSPARK otoparkını otomobil firmasına kiraladı





Vatandaşların tepkileri şu şekilde:

*Ferhat Başer: Burada otopark sorunu var. Bir otopark var ancak özel bir şirket işletiyor. Normalde burasını İSPARK'ın işletmesi lazım. Özellikle hafta sonları millet bahçesi çok kalabalık oluyor ya da vatandaşlar alışveriş için geliyorlar ama arabalarını park edecek yer bulamıyorlar. Anladığımız kadarıyla burada bir rant var İBB de bundan vazgeçmek istemiyor. Biz vatandaşlar olarak çok mağdur ve şikâyetçiyiz.