Köşkler vatandaşın hizmetinde olmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Hisar Üstü Konağı olarak bilinen Sarıyer Rumeli Hisarı'ndaki tarihi yapıyı belediye kasasından 20 milyon TL harcatarak ikametgâh olarak kullanmaya başlamasının ardından, Emirgan Korusu'ndaki tarihi Beyaz Köşk'ü kendisine, Pembe Köşk'ü ise İstanbul Vakfı üzerinden eşi Dilek İmamoğlu'na tahsis ettiğinin ortaya çıkması vatandaşların tepkisine neden oldu. Emirgan Korusu'na gelen vatandaşlar şunları kaydetti:16 milyon adına hizmet ettiklerini iddia edenlerin, halka ait olan yerleri kendi kişisel çıkarları için kullanılması kabul edilemez. Emirgan'ın köşkleri sadece kamuya aittir. Bu tarz bir niyet içerisinde olanlar, halka ait olana göz dikmekten vazgeçmelidir. İstanbul'a nimet gözüyle bakanların, kamu kaynaklarına bu şekilde yaklaşması kendileri için doğalsa da vatandaş için kabul edilebilir bir durum değildir. Köşkün birini kendisine diğerini eşine tahsis etmesi zaten etik bir durum değildir.İmamoğlu yönetimi İstanbul'un kaynaklarını kendileri için kullanmaktan vazgeçmelidir. İstanbul sadece milletindir. İmamoğlu hizmet etmeye yönelmelidir. Emirgan, halkın nefes aldığı yerlerden. Çeşitli bahanelerle köşklere girişimin engellenmesi asla kabul edilebilir değildir. Mevcut tadilatlar bittikten sonra köşkler vatandaşın hizmetine alınmalıdır.Sayın Cumhurbaşkanımız, İBB Başkanı olduğu dönemde Emirgan başta olmak üzere İstanbul'un en güzel yerlerini halkın hizmetine açtı. Aynı zihniyet 25 yılın ardından yönetime gelir gelmez, vatandaşın hizmetine sunulan alanları halkın elinden alıp yine kendilerine özel mekan yaptı. Bu kabul edilemez.