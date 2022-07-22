Son dakika: İbrahim Kalın’dan Tahıl Koridoru Anlaşması açıklaması: Türk diplomasisinin başarısı

Tahıl koridorunda imzalar bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de İstanbul'daki "Tahıl Koridoru Anlaşması" hakkında açıklamalarda bulunuyor.

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İşte İbrahim Kalın'ın açıklamalarında satır başları:

Cumhurbaşkanımız süreci başından beri takip etti.

İki ayrı anlaşma yapıldı. Anlaşmalarda Türkiye'nin imzası var.

Anlaşma Türkiye'nin diplomatik başarısıdır. Anlaşma güven zemini oluşturacaktır.

Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri bu konuyu sonuca bağladı.

Anlaşmaya göre 3 temel koridor belirlendi.

Sevkıyat önümüzdeki günlerde başlayabilir.

Tahıl ürünlerine erişim açısından hem de fiyatların düşmesi açısından çok kritik bir anlaşma.