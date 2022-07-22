Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İbrahim Kalın'dan Tahıl Koridoru Anlaşması açıklaması: Türk diplomasisinin başarısı
Giriş Tarihi: 22.7.2022 18:34 Son Güncelleme: 22.7.2022 18:38

Son dakika: İbrahim Kalın'dan Tahıl Koridoru Anlaşması açıklaması: Türk diplomasisinin başarısı

Son dakika: İbrahim Kalın’dan Tahıl Koridoru Anlaşması açıklaması: Türk diplomasisinin başarısı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber’de İstanbul'daki “Tahıl Koridoru Anlaşması” hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Tahıl koridorunda imzalar bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de İstanbul'daki "Tahıl Koridoru Anlaşması" hakkında açıklamalarda bulunuyor.

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İşte İbrahim Kalın'ın açıklamalarında satır başları:

Cumhurbaşkanımız süreci başından beri takip etti.

İki ayrı anlaşma yapıldı. Anlaşmalarda Türkiye'nin imzası var.

Anlaşma Türkiye'nin diplomatik başarısıdır. Anlaşma güven zemini oluşturacaktır.

Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri bu konuyu sonuca bağladı.

Anlaşmaya göre 3 temel koridor belirlendi.

Sevkıyat önümüzdeki günlerde başlayabilir.

Tahıl ürünlerine erişim açısından hem de fiyatların düşmesi açısından çok kritik bir anlaşma.

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Son dakika: İbrahim Kalın'dan Tahıl Koridoru Anlaşması açıklaması: Türk diplomasisinin başarısı
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