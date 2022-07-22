Yargıtay’dan Fuat Avni kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nın ele geçirilmesiyle ilgili olarak aralarında "Fuat Avni Twitter" hesabına bilgi aktardığı belirlenen eski Başbakanlık Uzmanı Mustafa Koçyiğit ve İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay'a verilen müebbet hapis cezalarını onadı. Ayrıca, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım" suçundan 13 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılan sanıklar Ahmet Özkan Özalp, Hamdi Özdere, Muhammet Serhat Al, Nushet Şehmus Mungan ve Hasan Demir'e verilen hükümler de onandı.